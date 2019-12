A SpaceX e Elon Musk estão decididos a mudar radicalmente as viagens ao espaço. Já provaram a sua utilidade com as muitas viagens feitas pelos seus foguetões de carga, que são reutilizáveis.

O seu objetivo será Marte e a conquista deste planeta num futuro próximo. Até lá, a SpaceX tem de muito ainda que fazer no nosso planeta e em espacial na ISS. Ainda sem uma viagem tripulada feita, existem já visões de como esta será. Elon Musk partilhou agora a sua.

Elon Musk já mostrou uma viagem da Crew Dragon à ISS

Uma das principais funções da cápsula Crew Dragon será levar astronautas para a ISS (Estação Espacial Internacional). Tudo ficará decerto a cargo da SpaceX que dependerá do seu Falcon 9 para impulsionar a Crew Dragon para fora do nosso planeta.

Os testes decorrem da forma programada, sem problemas de maior, o que revela da qualidade da proposta da SpaceX. Tudo aponta para que a NASA autorize os primeiros testes tripulados já no primeiro trimestre de 2020.

Ainda sem nada de concreto para mostrar com sendo um marco na história, Elon Musk mostrou agora a sua visão para uma destas viagens da SpaceX à ISS. Num simples vídeo de 2 minutos, poderá ter mostrado já o que o futuro breve nos prepara.

O futuro passa pela SpaceX, o Falcon 9 e as suas viagens

Nesse vídeo é possível ver os vários passos pensados para esta viagem. Tudo é iniciado com a entrada dos astronautas na cápsula da SpaceX, já com os fatos da empresa vestidos e prontos a serem usados em situações sem gravidade. Tudo parece normal e rotineiro, como se espera que se torne.

Claro que há depois a viagem até à ISS, com a separação do Falcon 9 e a acoplagem com a Estação Espacial. Vê-se claramente a circular várias vezes o nosso planeta. Claro que a viagem termina igualmente com o regresso à Terra, de forma simples e sem problemas.

É apenas uma visão do que poderá e deverá ser uma viagem da Terra à ISS. Dada a forma como Elon Musk trata estes assuntos, o provável é que seja mesmo uma previsão próxima da realidade do que vamos ver muito em breve.