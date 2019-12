O Facebook está, decididamente, a mudar o Messenger. Tem tratado de trazer novidades subtis, que alteram a forma como este serviço de mensagens pode ser usado. Poucos dão por estas alterações, que acabam por ser importantes.

Depois de vermos desaparecer a possibilidade deste ser usado sem uma conta do Facebook, eis que surge mais uma mudança. Esta parece estar focada na segurança, e limita as pesquisas por números de telefone.

Esqueça os números de telefone no Messenger

Foi há poucos dias que vimos surgir a notícia de que deixou de ser possível a utilização do Messenger sem uma conta Facebook. Esta é uma mudança grande neste serviço, que assim obriga a um vínculo que poucos querem.

Agora, e mais uma vez de forma muito discreta, o Facebook volta a alterar este serviço de mensagens. Desta vez a mudança está nas pesquisas por novos utilizadores e na forma como esta pode ser feita.

Do que foi descoberto, pela já conhecida Jane Manchun Wong, a pesquisa no Messenger por número de telefone vai deixar de ser possível. Este serviço termina assim com uma funcionalidade que nem todos usavam e que muitos suspeitavam da sua real utilidade.

Muitas mudanças do Facebook no seu serviço de mensagens

A mudança surgiu na app de testes deste serviço, onde se nota a ausência da bem conhecida opção de sincronização de contactos. Assim, e sem esta opção, fica impossível aos utilizadores descobrirem pelo número de telefone contactos seus que estejam também no Messenger.

Não se sabe ao certo quando esta alteração será lançada, mas tudo aponta que seja uma resposta do Facebook a um problema de segurança que afetou recentemente o Twitter. De forma simples foi possível descobrir milhares de telefones de utilizadores, com algumas pesquisas eventualmente simples.

Não se sabe da verdadeira razão para esta mudança, mas poderá estar associada a questões de privacidade. A presença do número de telefone é facultativa, mas decerto muitos utilizadores acabam por fornecer esta informação para assim obterem mais deste serviço de mensagens.