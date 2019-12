Mesmo com o ano a terminar, a OnePlus parece não querer abrandar no que toca aos seus smartphones. A marca chinesa está empenhada em trazer o Android 10 para o máximo dos seus equipamentos e esse é um processo que iniciou há alguns meses.

Depois de em novembro ter iniciado a atualização dos OnePlus 6 e 6T para o OxygenOS 10, a marca tem inesperadamente enfrentado alguns problemas. Agora, e pela terceira vez, lança uma atualização para corrigir problemas. A fabricante espera que seja desta vez que todos os problemas ficam resolvidos.

Nova atualização do Android 10 para estes smartphones

A primeira versão do Android 10 para os OnePlus 6 e 6T não foi bem sucedida. Provavelmente a pagar o preço da imaturidade da sua primeira versão, surgiram várias situações de problemas e de instabilidade.

Para resolver estas questões, lançou recentemente mais uma atualização, que se esperava ser definitiva. Mesmo assim, e novamente sem uma razão lógica, a atualização acabou por trazer novos problemas para estes smartphones.

Agora, e mesmo a fechar o ano, a OnePlus volta a disponibilizar aos seus utilizadores mais uma atualização para o Android 10. Espera-se decerto que este tenha finalmente a maturidade esperada e que resolva todas as situações anormais que foram chegando.

A OnePlus corrigiu os problemas do OxygenOS

Esta nova atualização traz principalmente correções para os vários problemas que foram relatados pelos utilizadores. Terminam os reboots anormais ou as situações em que o desbloqueio do smartphone era simplesmente ignorado. Há ainda correções às apps que acompanham esta versão.

Como não são apenas correções, esta nova versão traz ainda algumas atualizações. Conta principalmente com as mais recentes correções de segurança da Google e também com novos gestos para controlar estes equipamentos.

A OnePlus espera que finalmente todos os problemas associados a esta versão do OxygenOS sejam finalmente resolvidos e que os OnePlus 6 e 6T tenham finalmente uma versão estável e livre de queixas dos utilizadores. A nova versão está a ser disponibilizada via OTA para todos os que têm estes equipamentos.