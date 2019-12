Cada compra de um dispositivo Apple com denominação PRODUCT(RED) contribui diretamente para o Fundo Mundial de Luta contra a SIDA. A empresa de Cupertino tem apostado em lançar esta campanha no iPhone, mas não só. Nesse sentido, poderá agora avançar com a mesma campanha, mas no Apple Watch Series 5.

Ainda não é um produto oficial, isto porque a informação foi descoberta numa breve menção encontrada numa base de dados. Daí até à especulação… foi um salto!

PRODUCT(RED) do Apple Watch Series 5

Provavelmente a empresa de Cupertino estará a preparar o lançamento da versão PRODUCT(RED) do seu Apple Watch Series 5. Assim, a ser verdade, esta ação marcaria a primeira vez que qualquer relógio da empresa entra nesta causa. A empresa lançou anteriormente uma bracelete loop desportiva PRODUCT(RED) em novembro de 2018.

A informação foi lançada pela publicação francesa WatchGeneration. Este site enfatiza repetidamente que a maioria das suas informações são especulação… mas não todas!

De acordo com a publicação, foi encontrada uma menção numa base de dados não especificada da Apple, mas foi posteriormente removida. A menção foi aparentemente um número de referência que era diferente de outros itens do PRODUCT(RED) a que a WatchGeneration se refere como “pulseiras” ou bandas.

Além desta possível realidade, no que respeita ao produto, a cor específica será próxima à do iPod Touch, que recebeu uma versão PRODUCT(RED) em maio de 2019.

Várias empresas envolvidas nesta ação

PRODUCT(RED) é uma parceria entre a (RED) e empresas que vão desde a Apple até à Nike. Todas elas estão a aumentar a consciencialização e os fundos para o tratamento do HIV/SIDA. A Apple diz que já doou mais de 220 milhões de dólares desde que o projeto começou, há 13 anos.

Atualmente a Apple vende versões PRODUCT(RED) do iPhone, iPod Touch, estojos e capas para iPhone e iPad, braceletes desportivas Apple Watch, além de auscultadores Beats e colunas portáteis. A empresa tem mesmo uma secção dedicada.

Apesar de ser um sucesso na linha iPhone, há ainda produtos sem este cunho, como é o caso do iPad, Mac, AirPods ou Apple Watch.