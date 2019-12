Transforme facilmente o seu Apple Watch num comando

Sabia que o Apple Watch pode transformar-se num comando? É um gadget fantástico que integra o incomparável ecossistema da Apple. Os dispositivos da marca podem interagir facilmente entre eles, oferendo ao utilizador a melhor experiência.

Hoje vamos mostrar como podem transformar o Apple Watch num comando da Apple TV.

É possível utilizar o Apple Watch como comando à distância para controlar uma Apple TV quando estão ligados à mesma rede Wi‑Fi. Para tal basta que o relógio esteja emparelhado com a Apple TV.

Emparelhar o Apple Watch com a Apple TV

Se o iPhone nunca tiver acedido à rede Wi‑Fi a que a Apple TV está ligada, aceda à mesma agora e, em seguida, siga estes passos:

Passo 1) abra a aplicação Remote no Apple Watch;

abra a aplicação Remote no Apple Watch; Passo 2) toque na Apple TV. Caso a Apple TV não esteja na lista, toque em “Adicionar dispositivo”. Se aparecer na lista é só selecionar.

Passo 3) Na Apple TV, vá a Definições > Geral > Comandos e dispositivos > Aplicação Remote e dispositivos e, em seguida, selecione o Apple Watch.

Na Apple TV, vá a Definições > Geral > Comandos e dispositivos > Aplicação Remote e dispositivos e, em seguida, selecione o Apple Watch. Passo 4) digite o código apresentado no Apple Watch; quando surge o ícone de emparelhamento junto ao Apple Watch, este está pronto para controlar a Apple TV.

digite o código apresentado no Apple Watch;

Depois de emparelhado o Apple Watch com a Apple TV, controlar a mesma é muito simples intuitivo. Passe o dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para percorrer as opções de menu da Apple TV.

Para ativar a proteção de ecrã, vá para o canto superior esquerdo do ecrã principal na sua Apple TV e toque no botão Menu.

Se têm um Apple Watch e uma Apple TV experimentem esta app. Na versão mais recente do iOS, o Apple TV Remote é adicionado automaticamente à Central de controlo para que possa navegar e controlar rapidamente a Apple TV ou smart TV compatível com o AirPlay 2 diretamente a partir do ecrã bloqueado do dispositivo iOS.

