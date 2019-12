Com o ano a terminar ainda há muitas festas e convívios pela frente. Os jogos em grupo são sempre uma boa forma de passar o tempo em diversão e como vivemos na era do smartphone, porque não aproveitá-lo? Assim, selecionámos alguns jogos para serem jogados em grupo, disponíveis para Android e iOS.

Junte a família e os amigos e venha divertir-se!

Jogos para Android e iOS para jogar com amigos e família

Just Dance Now

Para quem gosta de dançar, Just Dance Now da Ubisoft é, inegavelmente, uma excelente app. Além do smartphone é necessário um ecrã para transmitir o jogo. Pode ser uma TV, um PC ou um Tablet.

São mais de 500 músicas disponíveis. Há, no entanto, a referir que, apesar do jogo ser gratuito, um passe VIP irá dar-lhe acesso a todas as músicas. Se a ideia for apenas dançar durante a passagem de ano, então poderá adquirir o passe VIP apenas para um dia por 3,49 €.

Todos os jogadores deverão ter a app instalada, mas apenas um precisa de ser VIP, para que todos na pista de dança possam usufruir. Além disso, o smartphone deve permanecer na mão para captar os movimentos e pontuar a dança.

Homepage: Ubisoft Entertainment

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas [Android] / 4,6 Estrelas [iOS]

Smule

Dançar e cantar são duas das opções mais divertidas para fazer em grupo. Se na sala não existe um sistema de Karaoke, o smartphone resolve. Smule é a app ideal para meter toda a gente a cantar e ainda ver quem canta melhor.

Também esta app tem a sua sala VIP com mais funcionalidades e músicas disponíveis.

Homepage: Smule

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,1 Estrelas [Android] / 4,3 Estrelas [iOS]

Ludo Club

Esta é a versão online para vários jogadores de um dos mais épicos jogos de tabuleiro Ludo! Junte-se a um clube exclusivo de estrelas neste jogo de dados premium – seja o melhor jogador, conquiste os degraus da vitória e torne-se o Rei do Ludo!

Homepage: Moonfrog

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas [Android] / 4,3 Estrelas [iOS]

Saber é Poder: Gerações

Se tem uma PS4 então este jogo é para a sua família e amigos. Pode receber até 6 jogadores, sendo que o smartphone serve de comando para o jogo. Portanto, o mais rápido a responder de forma acertada é o vencedor.

Assim, o conhecimento é posto à prova com milhares de perguntas de cultura geral dos anos 80 até à década de 2010.

SCRABBLE

SCRABBLE é mais um dos clássicos dos jogos de tabuleiro para meter a cabeça a funcionar. É, decerto, um dos melhores jogos de palavras, que pode ser jogado no smartphone em inglês, francês, italiano, alemão, espanhol ou em português (pt-br).

Homepage: ELECTRONIC ARTS

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,8 Estrelas [Android] / 4,1 Estrelas [iOS]

World of Warships Blitz

E, por fim, um clássico trazido ao mundo 3D para jogar durante esta passagem de ano. Dessa forma, trata-se de uma batalha Naval em tempo real, onde terá que comandar a sua embarcação e afundar os inimigos.