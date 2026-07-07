Case Solved: The London Files chega em breve com mistérios para desvendar na Londres dos anos 60

Os fãs de jogos de investigação e quebra-cabeças podem rejubilar pois já se sabe quando vai ser lançado Case Solved: The London Files. Venham saber quando começam as investigações.

Eis uma noticia que vai agradar a todos os fãs de jogos de investigação e quebra-cabeças. Case Solved: The London Files será lançado em breve, muito em breve, ou seja, já no próximo 29 de julho de 2026 para PC, dispositivos móveis (iOS e Android), Xbox Series X, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Case Solved: The London Files encontra-se em desenvolvimento pelos Minimol Games, um estúdio independente brasileiro especializado em jogos de puzzle e lógica.

Inspirado pelo género noir, o jogo coloca os jogadores na pele de um detetive determinado a desvendar uma série de homicídios nas ruas chuvosas da capital britânica, Londres.

Munido apenas da sua capacidade de raciocínio, de um bloco de notas, de uma caneta e de uma generosa chávena de chá, o detetive terá de analisar depoimentos, desmontar álibis e descobrir a verdade por detrás de cada crime.

Ao longo da aventura, os jogadores irão explorar cenários em 2D cuidadosamente desenhados à mão, onde cada detalhe pode esconder uma pista crucial para a resolução do crime.

A observação atenta e a capacidade de dedução serão fundamentais para identificar inconsistências em declarações de testemunhas e reunir as informações necessárias para resolver os casos.

Ao contrário de muitos jogos de mistério, Case Solved: The London Files aposta em desafios de lógica fechada, onde a intuição ou o acaso não são suficientes. O progresso depende exclusivamente da análise rigorosa dos factos e da capacidade de construir conclusões corretas a partir das evidências disponíveis.

A ação decorre num ambiente fortemente inspirado pela década de 1960, complementado por uma banda sonora de jazz suave que contribui para uma experiência relaxante e envolvente. O ritmo mais tranquilo permite aos jogadores investigar cada caso sem pressas, tornando a resolução dos crimes simultaneamente desafiante e recompensadora.

O jogo assume que pretende que a lógica impere acima da sorte, tendo o jogador de deduzir as acusações através da análise cuidada de declarações de suspeitos e testemunhas, da dedução de quem disse o quê e da reconstrução dos acontecimentos para descobrir a verdade.

Serão apresentados três casos distintos em locais icónicos de Londres, cada um com as suas próprias reviravoltas, suspeitos e desafios. Pelo caminho, o jogador vai descobrir o submundo londrino da década de 60.

Case Solved: The London Files estará disponível a partir de 29 de julho de 2026 para PC (Steam), iOS, Android, Google Play Pass, Xbox Series X, PlayStation 5 e Nintendo Switch.