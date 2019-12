Vai passar o ano a Espanha? Atenção às multas via Drones

Como funcionam os Drones da DGT

De acordo com o gráfico partilhado pela própria DGT, os drones têm uma autonomia de 20 minutos e podem operar a uma altitude máxima de 120 m.

Estes equipamentos têm uma câmara de alta definição. O raio de ação é de 500 m. O operador do drone recebe as imagens do equipamento e transmite-as para o centro de gestão. As infrações registadas podem ser utilizadas como prova de iniciar uma contraordenação. Essa contraordenação pode ser aplicada no momento por um agente da Guardia Civil ou tratada posteriormente pela entidades competentes. A câmara tem a capacidade para realizar zoom até 2 km de distância.

Segundo dados da própria DGT, além de radares fixos e móveis irão ser usados:

12 helicópteros

11 drones

216 câmaras

