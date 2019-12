A Xiaomi é associada especialmente aos smartphones e pequenos dispositivos eletrónicos. No entanto, a empresa chinesa é já uma gigante nas TV com 10 milhões vendidas só em 2019!

No seu país de origem, a China, a Xiaomi é já líder de mercado neste segmento. Em poucos anos, ultrapassou assim vários pesos pesados!

O mundo das televisões não é tão animado e repleto de novidades como o dos smartphones. No entanto, hoje em dia temos várias fabricantes a oferecerem propostas de qualidade a preços convidativos.

Algo desconhecido é a que a envolvência da Xiaomi neste segmento data de 2013, na China. Não obstante, a sua entrada no mercado europeu foi feita apenas recentemente, com a gama Xiaomi Mi TV 4S.

Xiaomi já é número 1 em televisões na China

A acompanhar a expansão no nosso mercado, a fabricante chinesa continua a crescer na China! Em 2019, passou a ser número 1 no país com mais de 10 milhões de televisões vendidas!

A notícia foi dada a conhecer por Lei Jun, na rede social Weibo. Assim sendo, a Xiaomi conseguiu ultrapassar certos pesos pesados neste mercado como a Hisense, TCL e Samsung.

Para 2020, a marca chinesa mantém a confiança no crescimento que tem vindo a ser registado. Deste modo, pretende continuar líder e expandir a comercialização das suas televisões para outros mercados.

A par das televisões, está ainda presente no segmento das box Android que dão capacidades inteligente a TVs convencionais!

Conheça a gama Mi TV 4S…