Desde que começou a comprar serviços que o Facebook criou a dependência entre eles. Assim empurra os utilizadores para a sua oferta principal, enquanto alarga a sua base de utilizadores, de forma quase natural.

Isso trouxe alguns problemas, levando a que essa obrigação caísse em alguns serviços. O Messenger foi um dos mais importantes, alargando assim as possibilidades de utilização. Se à maioria agradava essa forma, o Facebook alterou as regras e deixou de ser possível.

Uma mudança muito grande no Messenger

Usar o Messenger sem ter conta no Facebook era algo que até há pouco tempo era normal. O Facebook tinha alterado as suas regras há alguns anos e passou a permitir tratar de tudo com apenas um simples número de telefone. Este tinha ficado mais simples e, ao mesmo tempo, menos restritivo.

Tudo parece ter agora mudado, e não para o melhor proveito do utilizador. De acordo com uma publicação no Reddit, as regras foram alteradas e a forma simples de usar o Messenger parecem estar a ser alterada.

O Facebook quer ganhar um novo utilizador

Do que foi reportado, a possibilidade de criar uma conta usando apenas um número de telefone desapareceu. Passou a ser obrigatória a criação de uma conta do Facebook, para assim depois ter acesso ao Messenger e a todas as suas capacidades de troca de mensagens.

A confirmação que todos esperavam tem estado à frente de todos, sem que o Facebook tenha noticiado esta mudança profunda. Na sua página de suporte está toda a informação necessária e lá está a pergunta que todos querem fazer neste momento. “Posso registar-me no Messenger sem ter uma conta do Facebook?”

Abrir conta com o telefone já não é possível

A resposta, infelizmente, é diferente do que seria esperado e que até há pouco tempo era a regra. Passa a ser então a regra “Não. Tens de criar uma conta no Facebook para utilizares o Messenger”. Não era o esperado, mas é o que todos agora passam a ter de seguir.

Não fica claro quando esta regra foi alterada e nem o que vai acontecer a quem criou a conta usando apenas o número de telefone. O Facebook deverá tentar converter estes utilizadores do Messenger, puxando-os para a maior rede social da Internet.