A Volkswagen já idealizou o futuro do carregamento dos carros elétricos

Com o crescimento dos carros elétricos nas estradas, é necessário que esta rede se adapte às novas necessidades. Isso implica criar estruturas de carregamento, adaptadas a estas necessidades e a estes novos consumidores.

Se tudo aponta para que seja mantido o modelo tradicional, há empresas que começam a ver aqui espaço para inovar. Foi isso que a Volkswagen vez ao criar sobretudo uma nova ideia. A marca alemã já idealizou o futuro do carregamento dos carros elétricos.

A Volkswagen já viu o futuro do carregamento

O futuro vai trazer novas ideias e novas formas de carregamento de carros elétricos. Este é ainda um campo pouco explorado e as ideias que têm vingado exploram o modelo tradicional das bombas de combustível. Há espaço para inovação, mas ainda não é um caminho escolhido.

Com cada vez mais postos de carregamento nas garagens e nos parques de estacionamento, é normal que também aqui comecem a ser exploradas ideias. A Volkswagen parece já ter começado a desbravar este espaço e apresentou agora uma ideia que pode bem vingar.

Os carros elétricos vão ter mais ofertas

A ideia da Volkswagen, que é ainda só mesmo um conceito, assenta em robôs que vão levar a energia aos carros elétricos. Tudo funcionará de forma autónoma e automática, bastando o utilizador indicar que quer o seu carro elétrico carregado. Numa app, tudo acontece sem complicações ou quaisquer confusões.

Ao ativar este modo, um simples robô irá transportar para junto do carro a bateria de carregamento e tratar de todas as ligações. Este irá gerir também o processo de carregamento, retirando a bateria quando a carga estiver completa.

Os robôs vão tratar deste processo todo

Uma parte importante deste processo é que mesmo os robôs vão ser completamente autónomos. Vão detetar a localização dos carros e também o seu estado de carga, antes e depois da carga que for realizada. Assim, e durante este processo, a independência é completa e total.

É ainda um conceito e uma visão do futuro, mas poderá em breve ser totalmente funcional. Há todo o interesse em criar formas de carregamento de carros elétricos, para assim dar aos condutores as melhoras opções, integradas no seu dia a dia.