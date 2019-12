Há muito que as equipas do WhatsApp procuram trazer novidades de forma periódica. O exemplo mais recente está no dark mode e no que este modo poderá trazer em breve para este serviço. Claro que há muito mais a caminho no imediato.

Do que foi agora revelado, há uma novidade que poderá ter sido mal interpretada e que agora se revela muito maior. Em breve será possível eliminar mensagens automaticamente de qualquer grupo do WhatsApp, ganhando assim muito espaço.

Uma novidade do WhatsApp mal interpretada

As novidades que foram sendo criadas no WhatsApp mostravam algo que este serviço se preparava para criar. Tudo apontava para que fosse uma forma simples de garantir a privacidade dos utilizadores, ao fazer desaparecer mensagens. Era algo já conhecido noutros serviços e que tinha sucesso.

Tudo mudou agora com uma alteração simples que foi feita na última versão de teste. Ao mudar o nome desta função de Disappearing Messages para Delete Messages, tudo ficou mais claro.

Sabe-se agora que esta funcionalidade está focada em garantir mais espaço aos utilizadores. Ao apagar de forma periódica e a automática estas mensagens dos grupos, o utilizador irá guardar muito menos texto, imagens, vídeos, áudios e outros ficheiros.

Apagar mensagens para ganhar espaço

As propostas que são por agora apresentadas permitem definir, dentro dos grupos, vários períodos para remover estas mensagens. Assim, temos 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês ou 1 ano. Só cabe ao utilizador decidir qual o período no qualquer querem manter as mensagens.

Há ainda algumas informações importantes que não são conhecidas. Ficou por saber se esta é uma opção global a todos os elementos do grupo ou se usada por cada utilizador. Há ainda a questão se posteriormente será passada para as conversas individuais, entre 2 utilizadores.

Mesmo com estas dúvidas, esta será uma excelente adição para o WhatsApp. Vai garantir mais espaço livre e uma melhor gestão deste elemento essencial. Por outro lado, mostra que este serviço está a preparar-se para crescer para lá do dark mode que todos esperam que chegue muito em breve.