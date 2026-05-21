First VPN: serviço usado para cibercrime desmantelado! Portugal envolvido

A Polícia Judiciária participou numa grande operação internacional contra o cibercrime que culminou no desmantelamento da infraestrutura criminosa “First VPN”, um serviço usado por grupos de ransomware para esconder ataques, roubo de dados e fraudes financeiras.

Serviço “First VPN” era promovido em fóruns russófonos ligados ao cibercrime

A operação, batizada de “Saffron”, foi liderada por França e pelos Países Baixos, com o apoio da Europol e da Eurojust, envolvendo 16 países numa ação coordenada que decorreu nos dias 19 e 20 de maio.

Segundo a PJ, o serviço “First VPN” era promovido em fóruns russófonos ligados ao cibercrime e funcionava como uma ferramenta essencial para garantir anonimato digital a cibercriminosos. Ao longo dos anos, a infraestrutura esteve associada a várias investigações internacionais de elevado impacto.

Em Portugal, a intervenção esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, que ajudou a identificar utilizadores ligados à rede criminosa e a rastrear comunicações cifradas, fluxos financeiros e ligações suspeitas.

A operação resultou na detenção do administrador da plataforma, localizado na Ucrânia, no encerramento de mais de 31 servidores e na apreensão de dezenas de pacotes de inteligência partilhados internacionalmente. Foram ainda identificados mais de 500 utilizadores do serviço e abertas 21 investigações apoiadas pela Europol

As autoridades notificaram também os clientes da infraestrutura VPN de que os seus dados tinham sido identificados pelas forças policiais internacionais.

Nos últimos meses, Portugal tem reforçado a participação em operações globais de combate ao cibercrime. A PJ esteve recentemente envolvida em ações internacionais contra plataformas de ataques DDoS-for-hire, ajudando igualmente a remover dezenas de sites associados a atividades criminosas online.

O caso mostra como as redes criminosas recorrem cada vez mais a serviços especializados para ocultar atividades ilegais, tornando a cooperação internacional essencial no combate ao cibercrime.