Calendário das provas do ensino básico e dos exames nacionais do secundário para 2026
O calendário das provas do ensino básico e dos exames nacionais do ensino secundário para o ano letivo 2025-2026 foi divulgado recentemente em Diário da República. Conheça todas as datas.
O despacho, assinado pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, estabelece as datas das provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), das provas finais do ensino básico, das provas de equivalência à frequência e dos exames finais nacionais do ensino secundário. O objetivo é organizar a avaliação de forma equilibrada e com boas condições para os alunos.
Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA)
Realizam-se entre 27 de maio e 9 de junho.
- Nos 4.ºs anos, a prova de Educação Artística é feita num único dia.
- A prova de Português é a 2 de junho e a de Matemática a 5 de junho.
- Para o 6.º ano, Inglês é a 29 de maio, Português a 3 de junho e outra prova de Português a 8 de junho
Provas Finais do Ensino Básico (9.º ano)
- 1.ª fase
- 17 de junho – Prova de Português (09h30 e 12h00, dois turnos).
- 2.ª fase
- 22 de junho – Prova de Matemática (09h30 e 12h00).
- As pautas dessa 1.ª e 2.ª fases serão afixadas a 14 de julho. Os resultados dos pedidos de reapreciação aparecem a 6 de agosto.
Além disso, há mais provas do 9.º ano em julho:
- 16 de julho – Português (09h30)
- 20 de julho – Matemática (09h30)
Exames Finais Nacionais – Ensino Secundário
Primeira fase (junho):
- 16 de junho:
- 12.º ano – Português (09h30)
- 11.º ano – Economia A
- 17 de junho:
- 11.º ano – Geometria Descritiva A (09h30)
- Línguas: Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Latim e Mandarim (11h00)
- 18 a 26 de junho: diversas disciplinas como Biologia e Geologia, História A e B, Geografia A, Matemática, Física e Química A, Desenho A e Filosofia.
- Afixação de pautas: 14 de julho
- Resultados de reapreciação: 6 de agosto
Segunda fase (julho):
- 16 de julho:
- 12.º ano – Português
- 11.º ano – Geografia A
- 17 a 22 de julho
- continuação dos exames do 11.º e 12.º anos (incluindo Matemática, Física e Química, Biologia e Geologia, História A, Inglês, etc.).
- Afixação de pautas: 5 de agosto
- Resultados de reapreciação: 28 de agosto
Pode consultar toda a informação detalhada no Despacho n.º 14616-A/2025, de 9 de dezembro aqui.