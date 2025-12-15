Calendário das provas do ensino básico e dos exames nacionais do secundário para 2026

O calendário das provas do ensino básico e dos exames nacionais do ensino secundário para o ano letivo 2025-2026 foi divulgado recentemente em Diário da República. Conheça todas as datas.

O despacho, assinado pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, estabelece as datas das provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), das provas finais do ensino básico, das provas de equivalência à frequência e dos exames finais nacionais do ensino secundário. O objetivo é organizar a avaliação de forma equilibrada e com boas condições para os alunos.

Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA)

Realizam-se entre 27 de maio e 9 de junho.

Nos 4.ºs anos , a prova de Educação Artística é feita num único dia.

, a prova de é feita num único dia. A prova de Português é a 2 de junho e a de Matemática a 5 de junho .

é a e a de a . Para o 6.º ano, Inglês é a 29 de maio, Português a 3 de junho e outra prova de Português a 8 de junho

Provas Finais do Ensino Básico (9.º ano)

1.ª fase 17 de junho – Prova de Português (09h30 e 12h00, dois turnos).

2.ª fase 22 de junho – Prova de Matemática (09h30 e 12h00).

As pautas dessa 1.ª e 2.ª fases serão afixadas a 14 de julho. Os resultados dos pedidos de reapreciação aparecem a 6 de agosto.

Além disso, há mais provas do 9.º ano em julho:

16 de julho – Português (09h30)

20 de julho – Matemática (09h30)

Exames Finais Nacionais – Ensino Secundário

Primeira fase (junho):

16 de junho : 12.º ano – Português (09h30) 11.º ano – Economia A

: 17 de junho : 11.º ano – Geometria Descritiva A (09h30) Línguas: Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Latim e Mandarim (11h00)

: 18 a 26 de junho : diversas disciplinas como Biologia e Geologia, História A e B, Geografia A, Matemática, Física e Química A, Desenho A e Filosofia. Afixação de pautas: 14 de julho Resultados de reapreciação: 6 de agosto

: diversas disciplinas como Biologia e Geologia, História A e B, Geografia A, Matemática, Física e Química A, Desenho A e Filosofia.

Segunda fase (julho):

16 de julho: 12.º ano – Português 11.º ano – Geografia A

17 a 22 de julho continuação dos exames do 11.º e 12.º anos (incluindo Matemática, Física e Química, Biologia e Geologia, História A, Inglês, etc.).

Afixação de pautas: 5 de agosto

Resultados de reapreciação: 28 de agosto

Pode consultar toda a informação detalhada no Despacho n.º 14616-A/2025, de 9 de dezembro aqui.