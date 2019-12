Afinal, o Samsung Galaxy S11 pode vir a não existir! Saiba o motivo

Os rumores eram muitos e todos davam como garantida a chegada do Samsung Galaxy S11 no próximo mês de fevereiro de 2020… No entanto, poderá não ser bem assim como se calculava!

A fabricante sul-coreana, segundo os rumores, prepara uma mudança na nomenclatura usada para os seus modelos. O seu próximo topo de gama passa assim a ter outra denominação.

Corria o ano de 2010 quando foi apresentado ao mundo o Samsung Galaxy S. Este smartphone foi um marco na indústria e criou uma dinastia que vem sido renovada atualmente. Todos os anos, a fabricante sul-coreana lança um sucessor numa nomenclatura que vem sido seguida: S2, S3, S4, etc.

Nesse sentido, os rumores para o sucessor do Galaxy S10 davam conta da existência do Samsung Galaxy S11! Não obstante de todas as informações até ao momento, parece que a Samsung vai trocar a nomenclatura usada nos seus smartphones de topo.

Afinal, o hipotético Galaxy S11 pode ser o Galaxy S20…

O utilizador @UniverseIce no Twitter tem sido a maior fonte de rumores e fugas de informação relativamente ao próximo topo de gama da Samsung. Já foram divulgados pormenores sobre as suas câmaras, design e ecrã.

Apesar disso, apenas recentemente deu a conhecer a mudança que a empresa sul-coreana irá implementar. Ao invés de se denominar Galaxy S11, aparentemente será Samsung Galaxy S20.

A concretizar-se, a Samsung não será a primeira fabricante de smartphones a fazê-lo! A Huawei fez o mesmo, quando passou do P10 para o P20 ao invés do P11 e desde então tem adotado esta sequência. A somar à gama Galaxy S, os rumores indicam que tal será aplicado também na gama Galaxy Note.

Obviamente esta informação não é oficial, mas as informações divulgadas por este utilizador têm-se mostrado verdadeiras! Esperemos pelo anúncio por parte da Samsung. Independentemente da nomenclatura, é esperado que o seu próximo topo de gama seja apresentado no dia 18 de fevereiro de 2020.

