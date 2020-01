CES 2020: Teclado feito com ouro de 24 quilates custa 9 mil euros

O XPG Golden Summoner é um teclado feito com ouro de 24 quilates e que custa a módica quantia de 9.000€.

O valioso hardware é um produto limitado e foi apresentado na Consumer Eletronic Show (CES) de 2020.

A CES 2020 é o evento onde são apresentadas as novidades no mundo da tecnologia, tendo trazido produtos bem curiosos e interessantes.

Um desses produtos é um teclado feito com ouro de 24 quilates e que custa 10 mil dólares, ou seja, cerca de 9.000 euros.

O teclado designa-se XPG Golden Summoner e é uma criação da empresa Adata.

O valioso teclado foi apresentado na CES 2020, no entanto, é um produto limitado, tendo sido concebidas apenas 6 unidades.

Está pensado para os gamers e, segundo a Adata, foi criado após um cliente ter pedido um hardware personalizado e extravagante. E assim surge o teclado XPG Golden Summoner, inspirado no já conhecido XPG Summoner.

A construção base do teclado é alumínio, tendo sido coberto com ouro de 24 quilates. Pode-se imaginar que não é um equipamento leve… e as teclas devem arrefecer com facilidade.

No entanto, como se trata de um produto limitado, a empresa não irá colocar disponível para venda de forma tradicional. Os interessados no teclado devem, por isso, entrar em contacto com a Adata para a aquisição de um exemplar.

