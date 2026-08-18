O preço da RAM ultrapassou todos os limites e está cinco vezes acima do que era há um ano

O boom da IA ​​não está a dar tréguas aos preços dos componentes, em especial da RAM. Já se sabe há meses que este ano será difícil para os componentes. Surgem agora os primeiros dados reais sobre as tendências de preços da DRAM no último ano, e ultrapassaram todos os limites vistos até agora.

Preço da RAM não para de aumentar

Embora dependa geralmente da marca e do modelo dos kits, os preços da memória RAM para o consumidor sofreram um aumento notável nos últimos doze meses. Elevaram o custo médio da DDR5 para quase cinco vezes os níveis de julho de 2025, tendo em conta que, até então, o preço da memória já tinha sofrido vários aumentos.

O aumento dos preços é global, afetando tanto os consumidores como as empresas. Não se trata apenas de preços mais elevados para os equipamentos que os utilizadores compram, mas também de toda a cadeia de valor, resultando em preços mais elevados para todos os dispositivos, desde smartphones a consolas de jogos.

Relativamente aos kits de memória, quanto aumentaram exatamente os seus preços? Uma análise feita por um dos maiores retalhistas da Alemanha revela números alarmantes. Os dados mais recentes da 3D Center, analisados ​​com a ferramenta de comparação de preços em tempo real Geizhals, mostram aumentos nos últimos 12 meses cinco vezes superiores aos do mesmo período do ano passado.

PC e outros dispositivos em causa

Em resumo, os preços da memória DDR5 dispararam, e o pior é que provavelmente assistiremos a um crescimento de dois dígitos nos próximos meses. Os dados dos últimos 12 meses revelam uma tendência preocupante que, a manter-se, provocará, sem dúvida, o colapso do mercado de PCs para o consumidor médio.

Este ficaria completamente excluído da corrida tecnológica, obrigado a manter os seus equipamentos por mais tempo devido à impossibilidade, por preço ou disponibilidade, de os renovar. Em dados brutos, os preços no retalho na Alemanha não deixam dúvidas: um aumento entre 445% e 486% em agosto, tornando um kit padrão de memória RAM DDR5 quase 4,9 vezes mais caro do que no ano passado.

Os maiores aumentos de preço estão nos módulos de maior capacidade, que registaram aumentos de dois dígitos. Apenas alguns kits se mantiveram estáveis, mas isso não nos deve enganar. Embora os seus preços não tenham aumentado no último mês, ainda são 400% mais elevados em comparação com julho de 2025.