As lojas do futuro já abriram e têm robôs atrás do balcão. Veja os vídeos!

Robôs já são responsáveis por gerir três lojas de retalho. A Galbot abriu os espaços a 1 de setembro, naquela que é a primeira operação da empresa fora da China continental.

As primeiras três Galbot Store abriram em Hung Hom, Wan Chai e Kai Tak, em Hong Kong. A inauguração marcou a entrada da empresa chinesa no primeiro mercado internacional e colocou robôs a desempenhar as funções de atendimento e venda numa loja aberta ao público.

Entre os produtos disponíveis encontram-se bebidas, snacks e produtos culturais associados a Hong Kong e a várias cidades da China continental.

Robô recebe o pedido e entrega o produto

No centro da operação está o robô Xiao Gai, responsável pelo atendimento. O cliente escolhe o produto através de um ecrã, efetua o pagamento e o robô desloca-se até ao local onde o artigo está armazenado, recolhe-o e entrega-o.

A Galbot afirma que o robô funciona de forma autónoma, sem controlo remoto durante estas tarefas, recorrendo às suas capacidades de perceção e tomada de decisão. Assim, as lojas não dependem de um operador humano a controlar cada movimento do robô.

Ainda assim, algumas tarefas, como determinadas operações de reposição de produtos, continuam a necessitar de funcionários, com a empresa a planear aumentar progressivamente o nível de automatização.

A tecnologia já foi posta à prova

A imprensa local já testou o funcionamento de uma das lojas. O HK01 comprou uma garrafa de água e registou dois minutos e 16 segundos entre a seleção do produto e a sua entrega pelo robô.

O Xiao Gai também consegue interagir verbalmente com os clientes. Nos testes realizados pelo HK01, conseguiu conversar em cantonês e inglês. O teste em francês também produziu uma resposta, embora mais limitada.

Primeira experiência internacional da Galbot

A Galbot afirma já ter cerca de 200 lojas robotizadas em quase 50 cidades da China continental. A operação em Hong Kong representa a primeira expansão da marca para fora desse mercado.

Para a empresa, Hong Kong funciona como um espaço para testar a tecnologia em condições comerciais reais e perante um mercado internacional.

O governo de Hong Kong também vê a iniciativa como uma oportunidade para desenvolver aplicações de Inteligência Artificial (IA) incorporada, uma área que procura aproximar os sistemas de IA do mundo físico.