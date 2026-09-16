As lojas do futuro já abriram e têm robôs atrás do balcão. Veja os vídeos!
Robôs já são responsáveis por gerir três lojas de retalho. A Galbot abriu os espaços a 1 de setembro, naquela que é a primeira operação da empresa fora da China continental.
As primeiras três Galbot Store abriram em Hung Hom, Wan Chai e Kai Tak, em Hong Kong. A inauguração marcou a entrada da empresa chinesa no primeiro mercado internacional e colocou robôs a desempenhar as funções de atendimento e venda numa loja aberta ao público.
Entre os produtos disponíveis encontram-se bebidas, snacks e produtos culturais associados a Hong Kong e a várias cidades da China continental.
The Galbot G1 autonomously picks up snacks and delivers them to customers. Its wheeled design allows it to freely move up and down to retrieve items and quickly move them high. This is a real demonstration of an unmanned convenience store. Photographed at WRC2025. pic.twitter.com/RnbwEP7CNZ
— CyberRobo (@CyberRobooo) August 27, 2025
Robô recebe o pedido e entrega o produto
No centro da operação está o robô Xiao Gai, responsável pelo atendimento. O cliente escolhe o produto através de um ecrã, efetua o pagamento e o robô desloca-se até ao local onde o artigo está armazenado, recolhe-o e entrega-o.
A Galbot afirma que o robô funciona de forma autónoma, sem controlo remoto durante estas tarefas, recorrendo às suas capacidades de perceção e tomada de decisão. Assim, as lojas não dependem de um operador humano a controlar cada movimento do robô.
Ainda assim, algumas tarefas, como determinadas operações de reposição de produtos, continuam a necessitar de funcionários, com a empresa a planear aumentar progressivamente o nível de automatização.
A grocery store in China bought a Chinese-made Galbot G1 robot (银河通用机器人) to serve shoppers. Here we are––the robot did a fantastic job to meet customers´ needs: pic.twitter.com/M8fMCYXlqc
— Bin Xie (@bxieus) March 18, 2026
A tecnologia já foi posta à prova
A imprensa local já testou o funcionamento de uma das lojas. O HK01 comprou uma garrafa de água e registou dois minutos e 16 segundos entre a seleção do produto e a sua entrega pelo robô.
O Xiao Gai também consegue interagir verbalmente com os clientes. Nos testes realizados pelo HK01, conseguiu conversar em cantonês e inglês. O teste em francês também produziu uma resposta, embora mais limitada.
Primeira experiência internacional da Galbot
A Galbot afirma já ter cerca de 200 lojas robotizadas em quase 50 cidades da China continental. A operação em Hong Kong representa a primeira expansão da marca para fora desse mercado.
Para a empresa, Hong Kong funciona como um espaço para testar a tecnologia em condições comerciais reais e perante um mercado internacional.
O governo de Hong Kong também vê a iniciativa como uma oportunidade para desenvolver aplicações de Inteligência Artificial (IA) incorporada, uma área que procura aproximar os sistemas de IA do mundo físico.
Imagem: HK01