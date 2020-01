O jogo Pokémon GO tornou-se um fenómeno desde o seu lançamento em 2016. Apesar de já não ser tão badalado como na época, a verdade é que o seu sucesso tem batido recordes… O que pode ser comprovado nas receitas geradas em 2019!

Tais resultados derivam dos esforços da Niantic em revitalizar o jogo e manter a comunidade de jogadores ativa e em crescimento.

Apesar de o Pokémon GO já não ser tão reconhecido e badalado como na época do seu lançamento, continua a ser um dos jogos mais populares do mundo! Milhões de jogadores recorrem, todos os dias, aos seus smartphones para criar, treinar e apanhar novas criaturas.

A Niantic criou assim um fenómeno do segmento gaming que demonstra ser um autêntico sucesso… Sendo que tal é visível nos números! As receitas do jogo são surpreendentes.

Pela primeira vez desde 2016, foi batido o recorde anual de receitas em 2019. O Pokémon GO está de boa saúde e recomenda-se!

Pokémon GO bate recorde pessoal de receitas em 2019

A informação é adiantada pela Sensor Tower, que realizou uma estimativa das receitas geradas pelo famoso jogo.

Segundo os dados, as receitas geradas pelo Pokémon GO em 2019 rondam os 894 milhões de dólares. Tal valor histórico bate o alcançado em 2016 – ano de lançamento do jogo – em que a Niantic arrecadou $832 milhões. O ano de 2017 foi o pior, em que se registou uma quebra. Não obstante, a empresa deu a volta à situação e desde então que tem seguido com uma tendência de crescimento.

A contribuir para esta mudança, que agora se reflete em recordes financeiros, esteve a excelente estratégia da Niantic ao introduzir boas funcionalidades no jogo. Estas novidades trouxeram novos jogadores e, para além disso, levou a que a comunidade atual investisse mais no Pokémon GO.

No que toca a plataformas, tanto o iOS como o Android se revelaram cruciais para estes resultados. Os smartphones com o sistema operativo da Google foram responsáveis por $482 milhões, 54% das receitas geradas. Por outro lado, o iOS foi responsável pelos restantes 46%, ou seja, 412 milhões de dólares.

A Niantic tem outros jogos à disposição dos jogadores…