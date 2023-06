Análise: Super Mega Baseball 4 (Playstation 5)

A série Super Mega Baseball e o seu estúdio, Metalhead Software Inc, foram recentemente adquiridos pela gigante Electronic Arts. Dessa forma, o lançamento de Super Mega Baseball 4 revestiu-se de particular interesse, em especial para tentar perceber quais as principais mudanças que poderiam vir com o jogo. Já experimentámos Super Mega Baseball 4...

É uma série de jogos que conta já com alguns anos e que tem mantido uma certa coerência entre os diferentes episódios que têm sido lançados.

Com um foco principal no divertimento e bom humor, Super Mega Baseball 4 não se lança a doses extra de realismo ou na procura da melhor equipa com base nos jogadores atuais da modalidade. Aqui, o principal objetivo é o de tornar o baseball o mais divertido e bem disposto, possível.

Passaram sensivelmente 3 anos desde o lançamento do episódio anterior e, com a aquisição dos estúdios Metalhead Software pela gigante Electronic Arts, os jogadores recearam alterações de grande impacto no jogo.

Tal como podem ver nas próximas linhas, nada disso aconteceu e as alterações/melhorias foram feitas de forma natural e sem grande efeitos nefastos.

Tal como os jogos anteriores, Super Mega Baseball 4 pode ser considerado como um jogo de baseball arcade e para muito contribui o visual mais cartoonesco que o jogo apresenta.

Sim, mantendo-se fiel à série, Super Mega Baseball 4 apresenta um grafismo muito descontraído onde os jogadores surgem como caricaturas cartoons dos seus parentes reais.

Neste novo episódio da série, a Electronic Arts incluiu o conceito de lendas do baseball da vida real (mais de 200, Babe Ruth, incluindo Hank Aaron, Jose Bautista ou Randy Johnson entre outras), ou seja, foram incluídos mais de 200 lendas (vivas ou já falecidas) do baseball mundial, o que faz com que o jogo se torne bastante mais emocionante, em particular para os fãs do desporto. É claro que estas lendas surgem no jogo, sob a forma de caricaturas que por sinal, se encontram muito bem desenhadas e cada qual com os seus traços próprios, tanto de personalidade como de habilidades competitivas.

Se de uma coisa Super Mega Baseball 4 não pode ser criticado, é pelo facto de manter a série com a jogabilidade que sempre habitou os jogadores. Uma jogabilidade imersiva, bem disposta e vibrante que se mantém fiel ao ADN da série.

"Estamos incrivelmente animados por lançar o Super Mega Baseball 4 ao lado da EA SPORTS e trazer a alegria do baseball para jogadores em todo o mundo", disse Scott Drader, Diretor de estúdio e produtor sénior do Metalhead. "Com novos recursos e conteúdo empolgante solicitado pela comunidade, opções de personalização profundas e uma enorme quantidade de lendas, das mais notáveis do baseball, mal podemos esperar para que os jogadores se inclinem para as redes!!"

Jogar com as Lendas pode ser bastante divertido, permitindo jogar numa liga de lendas do baseball com equipas organizadas por época, ou misturando tudo com o Shuffle Draft, um novo recurso que permite fazer draft de Lendas e Super Mega All-Stars para criar planteis exclusivos.

No entanto, a própria jogabilidade de Super Mega Baseball 4 também lhe fortalece a vertente mais arcade. É uma jogabilidade mais simples na sua essência e que facilita a existência de jogos bem mais rápidos que os da realidade.

Quando jogamos com o Pitcher (arremessador) o controlo do lançamento da bola é bastante simples. Primeiro escolhemos, com o analógico direito, o tipo de bola que vamos lançar. Depois, através de um minijogo temos de selecionar a zona para onde vamos lançar a bola e, num segundo passo, temos de tentar acertar precisamente nesse local (tendo em conta um desvio que o jogo implementa para dar mais emoção ao momento).

Seja como for é simples e, apesar de demorar um pouco a dominar, acaba por se tornar relativamente acessível para todos os jogadores.

E o mesmo se pode dizer dos Batter (Batedores) que para das as tacadas também têm um trabalho simplificado. Numa primeira fase, escolhe-se a zona onde supomos que a bola vá "cair", lançada pelo Pitcher e depois quando chega o momento podemos usar uma tacada normal, ou uma tacada mais arriscada (botões). No momento da batida teremos ainda de, com o analógico direito tentar acertar no ponto exato onde a bola vai "cair".

Por outro lado, cada jogador apresenta os seus traits e habilidades passivas próprias que influenciam cada jogo e chegam mesmo a influenciar os próprios adversários. Conhecer cada jogador e as suas habilidades normais e traits, é importante para tirar o máximo de cada um e tentar suprimir a rotatividade normal que tem de ser feita.

Por outro lado, temos um sistema de Química de Equipa que adiciona uma nova camada de estratégia ao jogo.

No entanto, nunca chega a ser um jogo que exija muito investimento estratégico ou tático aos jogadores. É acima de tudo, um jogo que fornece diversão de uma forma muito descontraída.

Contudo, acredito que Super Mega Baseball 4 tenha motivos de interesse para todo o perfil de jogadores, sejam mais competitivos ou mais tranquilos. Os vários modos de jogo como Exhibition, Franchise, Pennant Race, Season e Online Leagues oferecem uma vasta diversidade de experiências. Os antigos fãs da série, podem ficar tranquilos pois irão sentir-se perfeitamente a jogar "em casa".

No capitulo gráfico, não há muito a dizer e o facto do jogo ter uma apresentação mais cartoon baseada em caricaturas, acaba por simplificar o trabalho estético do jogo.

Por outro lado, todo o jogo encontra-se com uma apresentação muito cinematográfica e mesmo durante os jogos, com repetições alimentadas por novas câmaras e várias animações que proporcionam um ambiente bastante cativante em cada jogo e cada estádio.

Os comentadores estão competentes o suficiente e, mais que isso, lançam de vez em quando algumas brincadeiras (em inglês). O público e o ambiente generalizado nos estádis, encontra-se também muito bom.

Quem acompanha os jogos das principais ligas mundiais, sabe que um jogo pode demorar bastante tempo e Super Mega Baseball 4, com o seu caráter mais descontraído corta um pouco com essa ideia. Os jgoos são bastante mais rápidos que os da realidade, tornando a experiência ainda mais arcade.

Um dos pontos de interesse, na vertente competitiva online, é o facto de Super Mega Baseball 4 ter crossplay entre as várias plataformas para que foi lançado: a PlayStation 5 e Xbox Series X em Pennant Race e Online Leagues em todas as plataformas, incluindo Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam.

Contudo, foi-nos extremamente difícil encontrar companheiros para jogatanas. Talvez por não ser um desporto muito familiar ainda no nosso país, ou por ser um jogo que ainda não captou as devidas atenções por estes lados.

A experiência de se jogar Super Mega Baseball 4 é principalmente para quem goste de baseball e queira um jogo descontraído e rápido. A jogabilidade é simples e eficaz, não se comparando a MLB The Show, por exemplo. Mas não é esse o objetivo, claramente.

Super Mega Baseball 4 é, acima de tudo, um jogo que não se preocupa com questões como, qual é a melhor equipa ou quais os melhores jogadores a comprar. Licenças, Uniformes, Realismo... nada disso... aqui o foco é o divertimento puro e duro.

Um pormenor que se torna um pouco chato, é o fato do jogo apresentar alguns tempos de loading.