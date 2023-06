Biden anuncia que vai conectar todas as pessoas nos EUA a uma Internet de alta velocidade até 2030

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Joe Biden prometeu Internet, confiável e de alta qualidade, para todos os americanos, até 2030.

Nem todos os cidadãos dos EUA estão conectados à Internet, numa luta que tem movido milhões de americanos. Aliás, de acordo com a Federal Communications Commission dos EUA, mais de 8,3 milhões de lares e empresas dos EUA não têm acesso a banda larga de alta velocidade.

Em breve, o problema poderá ser resolvido, com um investimento de 40 mil milhões de dólares atribuído aos estados e territórios.

Com esse financiamento, junto com outros investimentos federais, seremos capazes de conectar todas as pessoas na América a uma Internet confiável de alta velocidade até 2030.