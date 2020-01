Lioness: O vibrador que se liga ao smartphone e analisa o seu orgasmo

O mundo da tecnologia tem gadgets para todos os gostos. Há 3 anos foi criado um vibrador inteligente concebido através da análise de mais de 30.000 orgasmos.

O Lioness Vibrator Generation 2 liga-se ao smartphone e cria um padrão dos seus orgasmos, através de diversos fatores.

O Lioness Vibrator estava pensado para ser apresentado no CES 2017, mas por ser um gadget de natureza sexual não foi permitida a sua apresentação e exibição.

Agora, para surpresa dos criadores, este vibrador inteligente foi nomeado e é finalista ao prémio “Last Gadget Standing“, fazendo a seu devida apresentação na edição da CES 2020 já no próximo dia 7 de janeiro.

Segundo Liz Klinger, cofundadora do gadget, ao Insider:

We’ve been so excited and grateful about the news, especially since when we had launched the original Lioness back in 2017, CES denied us a booth when they found out our work pertained to womxn-centric pleasure. So much has changed in the last few years.

Este vibrador inteligente foi criado com base na análise de mais de 30.000 orgasmos, sendo considerado por muitos como o Fitbit do prazer sexual.

O vibrador permite aos utilizadores analisarem os seus orgasmos, através da monitorização das sessões, e verificar também outros fatores externos que possam estar a ter um impacto na qualidade dos orgasmos como stress, sono e estimulantes.

Tudo isto é exibido no smartphone através da uma app que cria até mesmo um gráfico da duração das sessões, percentagem de vibração, entre outros, fazendo comparações.

Para além disso, o vibrador é capaz de entender as preferências do utilizador e alterar a sua prestação para providenciar o máximo de prazer.

As cofundadoras do gadget, Anna Lee (ex engenheira da Amazon que recentemente integrou na lista da Forbes 30 under 30 relacionada com as tecnologias de consumo) e Liz Klinger contam com a ajuda de uma equipa multidisciplinar como investigadores da área sexual, médicos e engenheiros.

Lioness brings patented technology previously only ever seen in research labs into a sleek, easy-to-use vibrator with an intuitive mobile app.

Although Lioness may look like a basic sex toy, it’s the first and only vibrator to improve orgasms through data.

