Novas matrículas dos carros podem perder referência a mês e ano

Sabe aquela zona a amarelo nas matrículas com a referência do mês e ano? Tal pode deixar de fazer parte nas novas matrículas. A informação é do próprio Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

As alterações à regulamentação dizem respeito à mudança da série de 00-AA-00 para AA-00-AA.

A notícia está a ser avançada pela Agência Lusa que refere que podem existir mudanças nas novas matrículas de carros. Numa mensagem datada de outubro, a que a agência Lusa teve acesso, o IMT refere que…

Importa alertar que as alterações à referida regulamentação decorrentes da introdução da nova série de número de matrícula poderem vir a contemplar, no caso das chapas destinadas a automóveis, a eliminação da inscrição do ano e mês da primeira matrícula e remoção da correspondente área de cor amarelo

Novas matrículas para quando?

A passagem para a nova série, constituída por dois grupos de letras e outro central de dois algarismos, estava prevista para o final de 2019, mas as vendas do setor automóvel ainda não atingiram o fim da atual série. De acordo com a ACAP em 2019 total de 267.828 veículos em 2019, dos quais 5.575 pesados e 262.253 ligeiros (223.799 de passageiros e 38.454 de mercadorias).

Como se pode ver na imagem seguinte, as novas matrículas serão constituídas por um grupo de duas letras, seguido de um grupo de dois algarismos e outro grupo de duas letras. A separação é feita através de traços. A confirmar fica então se terá o mês e ano.

Segundo o IMT, a nova série permitirá atribuir cerca de 28 milhões de matrículas.

