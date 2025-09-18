Mais um modelo chinês em Portugal: chama-se AION V e promete 510 km de autonomia

A gama elétrica AION estreia-se em Portugal com um modelo que promete reforçar o mercado e entregar aos clientes portugueses, qualidade, design, segurança e, claro, tecnologia. Conheça o AION V!

Terceira maior fabricante de carros elétricos e uma das cinco maiores fabricantes de automóveis da China, o Grupo GAC nasceu em 1954, por via de parcerias com algumas marcas.

Agora, para Portugal, a empresa apresenta a gama 100% elétrica AION, que se destaca pela engenharia avançada, sistemas inteligentes e um design sofisticado.

Exterior impactante

Com 4605 mm de comprimento, 1876 mm de largura, 1686 mm de altura e uma distância ao solo de 171 mm, o conceito visual do AION V combina formas geométricas com luzes em formato de "Cyber Dragon Claw".

Enquanto a frente é marcada por faróis retangulares LED longitudinais, que destacam a modernidade e a identidade da marca, os farolins traseiros sublinham o caráter visionário que a marca pretende transmitir.

Nas laterais, as linhas elevadas, os puxadores das portas embutidos e as jantes de 19" reforçam a postura desportiva e robusta do AION V.

Interior do AION V transmite sofisticação

O interior é espaçoso, com proporções comparáveis às de alguns SUV, podendo acomodar confortavelmente três passageiros, além de bagagem.

No assento traseiro, a marca incluiu inclinação até um ângulo máximo de 137°, bem como um ajuste modular 27° + 20° progressivo com 18 posições. À frente, os assentos contam com ajuste elétrico, memória e massagens. A par disso, todos garantem aquecimento.

Disponível em três cores (Laranja, Preto e Bege), o interior conta com um painel de instrumentos LCD de 8,88", um ecrã central tátil de 14,6" e um espaço, no centro, dedicado ao carregamento sem fios para telemóvel.

Além disso, para maior conforto, especialmente nas manhãs frias que começarão a fazer-se sentir, o volante é aquecido.

A marca complementou este AION V com um frigorífico inteligente, com capacidade de 6,6 litros. Com três modos e quatro zonas, serve de apoio de braço quando não está a ser utilizado, e pode ser preenchido com bebidas ou alimentos.

Equipado com altifalantes de alta qualidade, este modelo possui um sistema de som premium de três vias, para uma experiência a bordo imersiva.

Tecnologia a bordo

Além de sete airbags, o AION V reúne as seguintes tecnologias de segurança e de assistência ao condutor (em inglês, ADAS):

Assistente de Cruise Control Integrado;

Cruise Control Adaptativo;

Aviso de Colisão Frontal;

Travagem de Emergência Automática;

Aviso de saída de Faixa;

Prevenção de Saída de Faixa;

Reconhecimento de Sinais de Trânsito;

Alerta de Tráfego na Traseira;

Controlo Inteligente de Máximos;

Deteção de Ângulo Morto;

Aviso de Abertura de Porta.

Um modelo 100% elétrico com 510 km de autonomia

A bateria deste AION V, produzida pela GAC em parceria com a CALB, tem uma capacidade de 75,26 kWh, uma potência máxima de 150 kW e 204 cv, e 240 Nm de binário.

Além disso, promete uma autonomia combinada de 510 km (WLTP) e uma velocidade máxima de 160 km/h. O consumo energético é de 16,5 kWh/ 100 km (WLTP).

O AION V, com um sistema de segurança que previne a propagação de falhas térmicas integrado, promete carregamento ultrarrápido para 370 km de autonomia em 15 minutos.

Preço

Em Portugal, a versão Premium chegará com um preço de campanha de 29.990 euros (+ IVA).