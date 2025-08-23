Gráfico mostra as energias que alimentaram o mundo em 2024

Com governos de todo o mundo a definirem objetivos climáticos ambiciosos e a apontarem para um fornecimento cada vez mais baseado em energias renováveis, um novo gráfico ilustra as energias que alimentaram o mundo, em 2024.

Esta não é a primeira vez que escrevemos sobre uma compilação de dados feita pela Visual Capitalist. De facto, são muitos os tópicos que a plataforma ilustra por via de gráficos simples, claros e muito ilustrativos.

Por exemplo, vimos onde vivem os mais ricos, descobrimos quais os principais robôs humanoides da atualidade, e percebemos como seria se houvesse apenas mil pessoas no mundo inteiro.

Desta vez, a Visual Capitalist compilou o mix energético global de 2024.

Consumo de energia pelo mundo em 2024

Conforme os dados partilhados, a procura global de energia aumentou 2%, atingindo um recorde de 592 exajoules (EJ) em 2024, e os combustíveis não fósseis cresceram 7% relativamente ao ano anterior, elevando a sua participação para 13,5%.

Apesar de as energias limpas terem crescido, no ano passado, as fontes de energia tradicionais ainda constituem a "espinha dorsal do sistema energético global".

Ao mesmo tempo, a região Ásia-Pacífico impulsionou 68% do crescimento da procura, refletindo o rápido impulso económico e a industrialização da região.

No ano passado, o petróleo, o carvão e o gás natural juntos supririam 86,7% das necessidades energéticas globais.

Em 2024, os preços médios do petróleo caíram 3%, embora ainda fossem 27% mais altos do que em 2019. Neste cenário, os Estados Unidos mantiveram a sua posição como o maior produtor mundial, contribuindo com cerca de um quinto da produção total.

O carvão seguiu-se com 27,9%, apoiado pelo aumento do consumo nas economias emergentes, e o gás natural, embora mais limpo do que o carvão, forneceu 25,2%.

Apesar da prevalência dos combustíveis fósseis, as fontes de energia de baixo carbono estão a crescer a um ritmo significativo.

Em 2024, a sua participação combinada subiu para 13,5%, apoiada por um aumento anual de 7%. A energia eólica e solar destacaram-se particularmente, crescendo 16% e continuando a ser as fontes de energia com crescimento mais rápido em todo o mundo.

Além disso, a energia nuclear representou 5,2% do fornecimento, com França e o Japão responsáveis por quase dois terços do seu crescimento.

Procura energética aumenta a cada ano

À medida que os avanços da Inteligência Artificial alimentam as crescentes necessidades de energia, o consumo de eletricidade aumentou em todas as regiões.

No geral, os dados da Visual Capitalist mostram que a procura global de eletricidade expandiu-se ao dobro do ritmo da procura total de energia, impulsionada em grande parte pelas energias renováveis.

Do ponto de vista regional, a Ásia-Pacífico (+5,4%) e o Médio Oriente (+5,3%) testemunharam o crescimento mais rápido da procura em 2024.