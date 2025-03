Quais os principais robôs humanóides da atualidade? Este gráfico pode ajudar a perceber

O avanço da robótica tem sido impressionante nas últimas décadas, e os robôs humanóides estão a tornar-se cada vez mais comuns. Hoje, a diferença entre os diversos modelos é tão subtil que é fácil perder a noção de quais são os principais intervenientes nesta revolução. Mas um gráfico recente pode ajudar nesta tarefa.

O que começou como um conceito futurista nos anos 80, com os primeiros protótipos da Boston Dynamics, evoluiu para uma geração de robôs sofisticados com capacidades impressionantes.

Os robôs que lideram a indústria:

Um gráfico recente da Visual Capitalist destaca alguns dos modelos mais relevantes da atualidade. Entre eles, encontramos o novo Atlas da Boston Dynamics, sucessor do HD Atlas, que marcou o início desta "corrida" pelos robôs humanóides. Esta nova versão está mais forte e equipada com articulações avançadas, o que permite maior mobilidade e desempenho.

Para além da presença dominante de empresas norte-americanas, modelos como o Phoenix da Sanctuary AI e o H1 da Unitree destacam-se como os poucos exemplos não provenientes dos Estados Unidos. No entanto, o gráfico não contempla diversos avanços provenientes da China, um país que tem vindo a afirmar-se como um líder na robótica humanóide.

O papel da China na robótica

A China está imersa numa revolução tecnológica, mesmo com as restrições comerciais impostas pelo Ocidente. Empresas como a Agibot têm investido em robôs como o A2 e o A2 Max, equipados com processadores de inteligência artificial (IA) que lhes permitem interagir com o ambiente e responder a tarefas textuais ou de áudio.

Outros modelos de referência incluem o STAR1 da Robotera, conhecido pela sua velocidade, o Walker S1 da UBTECH e o GR-1 da Fourier Intelligence.

A China está a apostar fortemente na implementação prática destes robôs. Um dos objetivos mais ambiciosos do país é criar uma rede nacional de serviços para idosos até 2029, onde robôs como o GR-1 poderão desempenhar funções como apoio doméstico, monitorização da saúde e assistência emocional.

Para além dos robôs humanóides, o país também está a desenvolver robôs-guia e até mesmo versões do Spot adaptadas para serviços urbanos.

Robôs humanóides disponíveis para compra em 2025?

Os próximos anos serão decisivos para a massificação destes robôs. Empresas como a Agibot já anunciaram a produção de 1000 unidades para 2024, enquanto a Tesla pretende fabricar em massa o Optimus Gen 2, com previsão de entre 50.000 e 100.000 unidades até 2026.

O próprio governo chinês definiu 2025 como o ano em que os robôs humanóides passarão a estar disponíveis para compra em larga escala.

Para além dos fabricantes especializados, gigantes tecnológicas também estão a entrar no jogo. A Meta, por exemplo, está a desenvolver IA para integrar nos robôs do futuro, tornando-os mais interativos e funcionais. A Apple também parece estar a explorar este setor, com rumores sobre um dispositivo robótico doméstico semelhante a um iPad com um braço articulado.

Com tantos avanços a acontecerem simultaneamente, parece inevitável que 2025 seja o ano em que os robôs humanóides deixarão de ser meras demonstrações tecnológicas para se tornarem parte do nosso quotidiano.

Leia também: