MWC 2025: HONOR quer liderar IA com investimento de 10 mil milhões de dólares

A HONOR, fabricante global de tecnologia, apresentou hoje no MWC Barcelona 2025 uma nova estratégia ambiciosa para se tornar líder no ecossistema de dispositivos de inteligência artificial (IA). A empresa anunciou um investimento substancial de 10 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos para desenvolver tecnologias e produtos inovadores.

Neste contexto, a HONOR anunciou parcerias com empresas como Google, Qualcomm, Orange, Telefónica, CKH Group e Vodafone para impulsionar o desenvolvimento do ecossistema de IA. A colaboração com a Google Cloud também terá um papel fundamental na estratégia da HONOR.

HONOR ALPHA PLAN: foco no consumidor e tecnologias revolucionárias

A estratégia da HONOR, denominada HONOR ALPHA PLAN, reflete o compromisso da empresa com a inovação centrada no utilizador. Como demonstração deste compromisso, a HONOR anunciou que irá oferecer sete anos de atualizações de segurança e do sistema operativo Android para a sua série HONOR Magic, começando com o HONOR Magic7 Pro.

A empresa apresentou também avanços significativos em quatro tecnologias-chave de IA:

Agente Móvel Pessoal : o primeiro agente móvel pessoal do mundo baseado em GUI, que redefine a conveniência no dia a dia com tecnologia inteligente.

: o primeiro agente móvel pessoal do mundo baseado em GUI, que redefine a conveniência no dia a dia com tecnologia inteligente. AIMAGE : nova marca de tecnologia de imagem que visa transformar a fotografia móvel através da IA, em colaboração com parceiros como a Google Cloud.

: nova marca de tecnologia de imagem que visa transformar a fotografia móvel através da IA, em colaboração com parceiros como a Google Cloud. Partilha de ficheiros em todo o ecossistema : tecnologia que permite aos utilizadores transferir ficheiros a alta velocidade para múltiplos dispositivos iOS e Android.

: tecnologia que permite aos utilizadores transferir ficheiros a alta velocidade para múltiplos dispositivos iOS e Android. Deteção de Deepfake com IA: funcionalidade que chegará em breve aos mais recentes modelos de smartphones da HONOR nos mercados internacionais.

Novos Produtos para um Ecossistema Completo

A HONOR aproveitou o MWC Barcelona 2025 para lançar uma gama de novos produtos que complementam a sua visão de um ecossistema de dispositivos com IA:

AI PC HONOR MagicBook Pro 14 : oferece desempenho excecional, design elegante e partilha de ficheiros sem interrupções com dispositivo iOS.

: oferece desempenho excecional, design elegante e partilha de ficheiros sem interrupções com dispositivo iOS. HONOR Pad V9 : proporciona uma experiência de produtividade e aprendizagem otimizada com IA, num formato ultrafino e com ecrã HONOR Eye Comfort de 2,8K.

: proporciona uma experiência de produtividade e aprendizagem otimizada com IA, num formato ultrafino e com ecrã HONOR Eye Comfort de 2,8K. HONOR Watch 5 Ultra : combina um design premium com tecnologia inteligente, oferecendo até 15 dias de autonomia da bateria.

: combina um design premium com tecnologia inteligente, oferecendo até 15 dias de autonomia da bateria. HONOR Earbuds Open: Auriculares ergonómicos com som potente, tradução em IA, interpretação em tempo real e outras funcionalidades inteligentes.

Com esta estratégia abrangente e o seu compromisso com a inovação, a HONOR está bem posicionada para liderar a próxima geração de dispositivos inteligentes e moldar o futuro da inteligência artificial.