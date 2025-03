Chegou o Xiaomi 15 e o Xiaomi 15 Ultra! Conheçam os preços

A Xiaomi anunciou hoje o lançamento da sua mais recente gama de smartphones topo de gama, a série Xiaomi 15, no Mobile World Congress, realizado em Barcelona, Espanha. Vamos conhecer melhor o Xiaomi 15 e o Xiaomi 15 Ultra.

Com uma clara aposta na fotografia, graças às lentes óticas Leica Summilux, a Xiaomi volta a inovar e acaba de anunciar a Série Xiaomi 15 do qual fazem parte o Xiaomi 15 e o Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra garante fotografias impressionantes

Inspirado no design clássico das máquinas fotográficas, o Xiaomi 15 Ultra combina uma qualidade de construção excecional com uma sensação de sofisticação. Está disponível em três elegantes acabamentos – Black, White e Silver Chrome.

O Xiaomi 15 Ultra possui um ecrã AMOLED WQHD+ de 6,73 polegadas, com uma resolução de 3200 x 1440 e uma densidade de píxeis de 522 ppi. Este equipamento vem com um sensor de impressão digital ultrassónico atualizado, que permite um desbloqueio ainda mais rápido e fiável, mesmo com os dedos molhados ou sujos, e tem um desempenho excecional em condições de pouca luz.

O dispositivo incorpora a avançada Xiaomi Guardian Structure, que inclui o mais recente Xiaomi Shield Glass 2.0 para uma resistência às quedas até 16 vezes superior. Destaque também para a estrutura em alumínio de alta resistência.

O seu design ótico avançado inclui uma câmara principal com lentes Leica Summilux e uma lente asférica 8P de alta transmitância, melhorada com um revestimento duplo antirreflexo (AR) para um desempenho ótico puro.

No coração do sistema fotográfico está a câmara principal Leica de 1 polegada e 23 mm, equipada com um sensor Sony LYT-900 de 50 MP, garantindo nitidez e detalhe extraordinários. Com abertura de ƒ/1,63 e distâncias focais variáveis de 23mm, 28mm e 35mm, oferece um desempenho excecional em cenários noturnos e de baixa luminosidade.

O Xiaomi 15 Ultra suporta gravação de vídeo Dolby Vision® a 4K 60fps e gravação de vídeo Log de 10 bits em todas as distâncias focais.

Lançado em simultâneo, o Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition é um acessório imprescindível para os entusiastas da fotografia. Inspirado no design clássico das câmaras, inclui um anel decorativo vermelho característico, interface personalizada sob o modo Fastshot da câmara, suporte de polegar destacável, botões de obturador, um anel adaptador de filtro multifuncional de 67 mm e uma bateria integrada de 2000mAh para maior autonomia.

Xiaomi 15: elegância, resistência e poder

O Xiaomi 15 está disponível em quatro cores – Black, White e Green, além do exclusivo Liquid Silver, que se destaca pelas suas curvas brilhantes, resultantes de vidro moldado pelo calor. O Xiaomi 15 combina elegância e resistência.

Graças à mais recente tecnologia LIPO, o Xiaomi 15 apresenta uma impressionante relação ecrã-corpo de 94%⁴ e molduras ultrafinas de apenas 1,38 mm, assegurando uma transição perfeita entre o ecrã e a estrutura.

O sistema de câmara tripla do Xiaomi 15 oferece uma qualidade de imagem excecional, cobrindo uma vasta gama de distâncias focais entre 14 mm e 120 mm. A câmara principal conta com uma lente ótica Leica Summilux, composta por uma lente asférica 7P de alta transmitância, com revestimento antirreflexo e uma generosa abertura ƒ/1,62, permitindo uma captação de luz superior e uma nitidez impressionante em diferentes condições de iluminação.

O Xiaomi 15 está equipado com um ecrã CrystalRes AMOLED de 6,36 polegadas (2670 x 1200) e uma densidade de píxeis de 460 ppi, garantindo imagens nítidas e detalhadas.

O Xiaomi 15 e o Xiaomi 15 Ultra são ambos alimentados pela Plataforma Móvel Snapdragon® 8 Elite, proporcionando um impressionante aumento de 45% no desempenho da CPU e uma redução de 52% no consumo de energia¹, juntamente com um notável aumento de 44% no desempenho da GPU e uma redução de 46% no consumo de energia, ¹ em comparação com as gerações anteriores.

Tanto o Xiaomi 15 como o Xiaomi 15 Ultra utilizam o Sistema de Gestão de Bateria Xiaomi Surge para garantir um desempenho prolongado ao longo de mais de um dia. O Xiaomi 15 Ultra possui uma Bateria Xiaomi Surge de 5410mAh (typ) com densidade de energia ultra alta, graças a um nível de conteúdo de carboneto de silício (SiC) de 10%, oferecendo uma capacidade maior dentro das mesmas dimensões e peso. O Xiaomi 15 Ultra suporta HyperCharge a 90W, juntamente com o carregamento rápido HyperCharge sem fios de 80W. Já o Xiaomi 15 está equipado com uma Xiaomi Surge Battery de 5240mAh (typ), suportando HyperCharge de 90W e HyperCharge sem fios de 50W.

A série Xiaomi 15 utiliza a mais recente memória de sistema LPDDR5X, com o Xiaomi 15 a apresentar a tecnologia de armazenamento UFS 4.0, enquanto o Xiaomi 15 Ultra está equipado com a tecnologia de armazenamento UFS 4.1. O Xiaomi 15 Ultra está disponível com as configurações 16GB+512GB e 16GB+1TB. O Xiaomi 15 está disponível nos modelos 12GB+256GB e 12GB+512GB.

Graças ao Xiaomi HyperOS 2, passam a estar disponíveis três novas tecnologias: Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect, e Xiaomi HyperAI. Estas inovações proporcionam aos utilizadores uma experiência mobile melhorada em termos de funcionalidade, fluidez do sistema, conetividade entre plataformas, segurança, privacidade, acesso a interações de IA da próxima geração e ferramentas de produtividade orientadas para IA.

Preço e Disponibilidade em Portugal

Xiaomi 15

Disponível em três cores Black, White e Green e 12GB+512GB

PVP de 999,99 euros

Xiaomi 15 Ultra