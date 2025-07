WhatsApp prepara novidade para resumir várias conversas de uma só vez

O WhatsApp pode ser, para muitos, uma fonte constante de mensagens e conversas. Este volume elevado pode ser um problema, mas a Meta quer simplificar o processo. Os resumos são a solução aparente e agora há novidade neste campo. Está a ser preparada uma novidade que vai resumir várias conversas de uma só vez.

No mês passado, o WhatsApp anunciou a versão estável da funcionalidade "Resumos de Mensagens". Esta permite aos utilizadores resumir mensagens não lidas em conversas. No entanto, esta funcionalidade só funciona com uma conversa de cada vez, pelo que o WhatsApp está a desenvolver outra funcionalidade chamada "Resumo Rápido". A novidade permitirá aos utilizadores resumir mensagens de várias conversas em simultâneo.

De acordo com o WABetaInfo, a funcionalidade "Resumo Rápido" permitirá aos utilizadores resumir mensagens de até cinco conversas no máximo. Tudo o que necessita de ser feito é selecionar as conversas no separador "Conversas", tocar no ícone do menu de três pontos no canto superior direito e clicar em "Resumo Rápido".

O WABetaInfo refere que, tal como os Resumos de Mensagens, o "Resumo Rápido" também utiliza a tecnologia de Processamento Privado do Meta para gerar resumos de mensagens. Isto garante que as mensagens originais e os resumos de mensagens não podem ser lidos por terceiros, nem mesmo pelo Meta ou pelo WhatsApp.

Além disso, e tal como os Resumos de Mensagens, o Resumo Rápido é opcional e está desativado por defeito. A somar a isso, as conversas protegidas pela "Privacidade Avançada de Conversas" não podem ser resumidas utilizando o Resumo Rápido.

Esta é uma novidade que vai facilitar a vida aos utilizadores, tal como a funcionalidade de resumo já permite. Para quem tem muitas conversas ativas nas suas mensagens e que não consegue ler todas de forma constante, terá aqui uma solução para resumir e condensar a informação realmente útil.

O WABetaInfo detetou esta funcionalidade na versão beta 2.25.21.12 do WhatsApp para Android. No entanto, mesmo que esteja a utilizar esta versão, não poderá utilizar o recurso Resumo Rápido, pois ainda está em desenvolvimento. Deverá estar disponível para utilizadores beta nas próximas atualizações, seguidas de uma versão estável para todos os utilizadores.