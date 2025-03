Xiaomi apresenta Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi Pad 7 Pro e muito mais…

The Next Pinnacle, foi o nome dado ao evento onda a Xiaomi apresentou um conjunto de fantásticas novidades. Dos vários produtos, destaque para os smartphones Série Xiaomi 15, o Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Watch S4, Xiaomi Electric Scooter 5 Max e Xiaomi Smart Band 9 Pro.

A Xiaomi voltou mais uma vez a provar porque é uma das maiores tecnológicas do mundo e também que está constantemente a Inovar. Segundo dados revelados no evento, a Xiaomi é uma das 100 empresas com mais influência no mundo.

Num evento que se realizou no âmbito do Mobile World Congress, realizado em Barcelona, a Xiaomi deu a conhecer vários equipamentos que serão certamente sucesso de vendas nos próximos tempos e também a inovação das suas tecnologias.

Série Xiaomi 15

A empresa lançou a Série Xiaomi 15, os smartphones que elevam a fotografia mobile para um novo patamar. A nova linha permite aos utilizadores em todo o mundo captar fotografias e vídeos deslumbrantes em qualquer cenário, graças às lentes óticas Leica Summilux.

Equipada com o mais recente Xiaomi HyperOS 2, a Série Xiaomi 15 proporciona uma experiência de sistema operativo atualizada, otimizando o desempenho, a conetividade e os recursos de IA, para uma experiência mobile de última geração.

A empresa apresentou hoje também a sua mais recente gama de dispositivos inovadores: Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Watch S4, Xiaomi Electric Scooter 5 Max e Xiaomi Smart Band 9 Pro numa nova variante. Abrangendo entretenimento imersivo, fitness, moda e mobilidade inteligente, a Xiaomi expandiu o seu portefólio AIoT, reforçando o compromisso com a inovação em diversas categorias de estilo de vida.

Xiaomi Buds 5 Pro

Os Xiaomi Buds 5 Pro vêm redefinir o áudio wireless com a tecnologia Snapdragon Sound Technology Suite e Qualcomm® aptX™ Lossless, proporcionando som a 48kHz/24bit com uma largura de banda de transmissão até 2,1Mbps.

A Xiaomi apresentou também os Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), os primeiros auriculares da marca a suportar ligação direta por Wi-Fi aos smartphones, garantindo uma experiência sonora sem perdas e de alta qualidade.

Xiaomi Watch S4

Destaque também para o Xiaomi Watch S4, o smartwatch que possui um ecrã AMOLED de 1,43 polegadas, com resolução de 466 x 466, 326 ppi e taxa de atualização de 60Hz. Com brilho máximo de 1500 nits HBM, mantém-se visível mesmo sob luz solar direta.

Xiaomi Electric Scooter 5

A Xiaomi Electric Scooter 5 Max vem redefinir a mobilidade urbana com um sistema de suspensão melhorado, composto por dupla mola hidráulica frontal e dupla mola traseira.

Este sistema proporciona uma condução ainda mais suave, reduz a sensação de dormência nas mãos e nos pés e melhora o conforto geral, mesmo em estradas irregulares. Além disso, diminui o desgaste, prolongando a vida útil da trotinete para uma maior fiabilidade a longo prazo.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

A Xiaomi Smart Band 9 Pro combina estilo com monitorização avançada de fitness. O ecrã AMOLED quadrilateral de margens reduzidas tem uma relação ecrã/corpo de 77%, resolução de 336 x 480 e brilho máximo de 1200 nits garantindo excelente visibilidade.

A bateria de 350mAh oferece até 21 dias de autonomia.

Foram muitos os equipamentos apresentados pela Xiaomi, assim como uma inovação fantástica dos seus serviços e tecnologias proprietárias. Aqui fica um resumo de tudo o que foi apresentado.