Apple ultrapassa Samsung no 1.º trimestre de 2025 e o iPhone 16e é o culpado

O iPhone 16e é a mais recente arma da Apple no mercado dos smartphones. Este procura dominar uma área do mercado onde a empresa não tinha um controlo e onde os volumes de vendas podem ser elevados. Os dados mais recentes mostram que esta pode ter sido a aposta certa, com a Apple a ultrapassar a Samsung no mercado dos smartphones.

A Apple teve uma boa ideia quando lançou o iPhone 16 no início de março. O substituto do iPhone SE permitiu de facto ao fabricante roubar o primeiro lugar à Samsung no ranking dos fabricantes, segundo os dados da Counterpoint. As vendas gerais do iPhone aumentaram 4%, enquanto as vendas da Samsung caíram 5%, apesar do lançamento da linha Galaxy S25 no início de janeiro.

Apple tira o primeiro lugar à Samsung

O iPhone 16 ajudou a Apple a recuperar num trimestre tradicionalmente tranquilo e onde normalmente não consegue recuperar espaço face à concorrência. Este modelo, concebido como um modelo de entrada, apesar do elevado preço, terá de facto permitido ao fabricante ganhar quota de mercado, apesar de uma certa lentidão nos seus mercados preferenciais.

Nos EUA, Europa e China, as vendas não aumentaram ou até diminuíram. No entanto, a Apple pode contar com o apelo do iPhone no Japão, Índia, Médio Oriente, África e Sudeste Asiático.

Há mais marcas de smartphones a crescer

Embora a Samsung tenha sofrido uma queda acentuada, a Counterpoint destaca a resiliência dos seus modelos de topo Galaxy S25, especialmente a versão Ultra, bem como a excelente linha Galaxy A. Em março, as vendas do fabricante coreano chegaram a atingir os dois dígitos.

No resto do ranking, destacamos a excelente saúde da Xiaomi (+5%) na terceira posição, que beneficia do crescimento significativo na China e nos seus novos mercados. Ao lançar-se no segmento dos automóveis elétricos com o SU7, o fabricante beneficiou de um impulso na sua imagem de marca premium.

No entanto, é a Vivo a campeã do trimestre, com um aumento de 6% nas vendas e um ganho de uma posição no ranking (4.ª). A exposição do fabricante ao mercado chinês beneficia o fabricante e também a sua expansão para os mercados emergentes. A OPPO fecha o ranking no 5.º lugar, com um aumento das vendas na Índia, América Latina e Europa. Já a Huawei, ausente do ranking global, é o principal fabricante na China.