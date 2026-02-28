Apple compra startup de ótica. Uma pista para o hardware do futuro?

A Apple concretizou recentemente a compra da Invrs.io, uma empresa de pequena dimensão especializada em fotónica e investigação ótica potenciada por inteligência artificial (IA). Esta compra oferece indicadores claros sobre o caminho que a gigante de Cupertino pretende seguir no desenvolvimento de novos dispositivos.

O percurso de Martin Schubert e a génese da Invrs.io

De acordo com uma notificação emitida pela Comissão Europeia, a Apple comunicou em outubro de 2025 a aquisição de determinados ativos da Invrs.io LLC, bem como a contratação do seu único funcionário e fundador, Martin Schubert. A informação tornou-se pública apenas esta semana, após o cumprimento do período regulamentar de espera de quatro meses.

Martin Schubert fundou a Invrs.io em 2023, após uma carreira de mais de uma década dedicada a tecnologias de visualização, semicondutores e ótica em empresas de renome como a Google, a Meta e a Alphabet. No seu currículo, Schubert conta com cerca de uma centena de patentes registadas.

O foco da Invrs.io residia no desenvolvimento de ferramentas de design orientadas por IA, especificamente centradas em ótica e fotónica. Estas tecnologias possuem aplicações diretas em áreas cruciais para o futuro do setor, como a realidade aumentada e virtual, centros de processamento de dados e sistemas para veículos autónomos. A empresa disponibilizava inclusive projetos open-source para a investigação nesta área.

Fotónica A fotónica dedica-se ao estudo da geração, controlo e deteção de fotões, as partículas que compõem a luz. Na prática, esta ciência constitui a base de componentes essenciais como sensores de imagem, ecrãs, sistemas LiDAR e as lentes utilizadas em dispositivos de realidade mista.

A Apple tem vindo a integrar este tipo de tecnologia nos seus produtos de forma progressiva, desde os sistemas avançados de câmaras do iPhone até aos sofisticados Apple Vision Pro. Ao integrar um especialista capaz de desenhar estes componentes com o auxílio de IA, a empresa assegura uma maior precisão e rapidez no desenvolvimento de hardware proprietário.

Apple com estratégia baseada em "aquisições cirúrgicas"

Esta operação enquadra-se no padrão habitual de investimento da Apple: aquisições de pequena escala, muitas vezes silenciosas, que procuram absorver talentos e capacidades técnicas muito específicas.

Recentemente, a empresa adquiriu também a Q.ai, uma startup focada em IA aplicada ao áudio, reforçando a ideia de que a marca está a consolidar as bases tecnológicas para a próxima geração de produtos.

Embora o mercado esteja atualmente focado na competição entre modelos de linguagem e software de IA, existe uma corrida paralela no domínio do hardware. Para que a IA possa interagir e perceber o mundo físico de forma eficaz, necessita de "olhos" ultraprecisos.

Ainda que a Apple não tenha confirmado quais os projetos internos que ficarão sob a responsabilidade de Schubert, é expectável que o seu contributo seja visível em futuras iterações dos Apple Vision Pro ou em novos modelos de iPhone.

A integração de ótica de alta precisão assistida por IA poderá permitir dispositivos mais compactos, eficientes e com capacidades de perceção espacial significativamente melhoradas.

Leia também: