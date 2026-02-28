Atenção: o seu veículo pode chumbar a partir de amanhã na inspeção

É já a partir de amanhã, 1 de março, que entra em vigor uma nova regra importante que pode afetar a aprovação do seu carro na Inspeção Periódica Obrigatória (IPO). Afinal o que muda?

Na sequência da notícia divulgada em dezembro sobre a plataforma RECALL, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) reforça a importância da verificação atempada de eventuais ações de chamada (RECALL) pendentes.

A plataforma RECALL, desenvolvida pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal, com a colaboração do IMT e o apoio da Direção-Geral do Consumidor (DGC), permite confirmar, de forma simples, rápida e gratuita, se um veículo tem um RECALL ativo, através da matrícula ou do VIN (Número de Identificação do Veículo).

A partir de 1 de março, sempre que um veículo se apresente à inspeção periódica obrigatória com um RECALL ativo não corrigido, essa situação constará da ficha de inspeção e o veículo reprova na inspeção.

O que deve fazer antes de ir à Inspeção como o seu veículo?

Antes de ir à inspeção, aceda à nova plataforma online de recalls lançada pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) em parceria com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e a Direção‑Geral do Consumidor. Basta inserir a matrícula ou o número de identificação do veículo (VIN).

Se houver um recall ativo, marque a reparação no concessionário da marca antes da inspeção, este procedimento é gratuito para o proprietário.

O objetivo é aumentar a segurança rodoviária, garantindo que veículos com defeitos de fabrico que possam comprometer travões, airbags, sistemas eletrónicos ou outros componentes essenciais não passem despercebidos na inspeção