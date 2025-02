Meta está alegadamente a trabalhar em robôs humanóides que ajudam nas tarefas domésticas

O seu aspirador robô não o ajuda o suficiente nas tarefas de casa? Pois bem, a Meta está a explorar o desenvolvimento de uma linha de robôs humanóides capazes de realizar tarefas domésticas, como dobrar roupa e arrumar a loiça.

Meta está focada na robótica! E de que maneira

A Meta está a formar uma nova equipa dentro da sua divisão Reality Labs, a mesma que gere os óculos de realidade virtual Quest e o projeto de longo prazo dos óculos de realidade aumentada Orion.

Embora esteja a desenvolver hardware para robôs nesta fase inicial, a visão da Meta é mais semelhante à da Google com o Android: criar um ecossistema onde o seu software e sensores poderão ser utilizados por outros fabricantes para desenvolver os seus próprios robôs. Resumidamente, a Meta quer ser o "Android dos androides".

A primeira fase do projeto focar-se-á exclusivamente em tarefas domésticas. Segundo a Bloomberg, a Meta está a explorar capacidades como dobrar roupa, transportar copos de água, colocar pratos na máquina de lavar loiça, entre outras tarefas quotidianas.

A Meta terá já mantido conversas preliminares com a empresa chinesa Unitree Robotics, conhecida pelos seus robôs quadrúpedes, bem como com a norte-americana Figure AI, uma startup que conta com investidores como OpenAI, Nvidia, Microsoft, Intel e Jeff Bezos.

Ajudante doméstico robô está próximo

Apesar de os robôs humanóides atuais ainda não estarem prontos para lidar com tarefas domésticas de forma eficiente, a Meta acredita que os avanços na inteligência artificial (IA) e realidade aumentada vão acelerar essa evolução.

O diretor de tecnologia da empresa, Andrew Bosworth, destacou que os progressos em rastreamento de mãos, computação de baixo consumo e sensores sempre ativos podem ser decisivos para o desenvolvimento da robótica.

As tecnologias que já desenvolvemos e refinámos dentro da Reality Labs e no campo da IA complementam o avanço necessário para a robótica. Acreditamos que expandir o nosso portefólio para incluir este setor irá acrescentar valor tanto à Meta AI como aos nossos programas de realidade aumentada e mista.

Afirmou Bosworth.

A Meta não é a única gigante tecnológica interessada em robôs domésticos. recentemente, surgiram notícias de que a Apple e a Google também estão a investir em robótica, tendo ambas publicado estudos relacionados com a área. Os carros voadores podem continuar um sonho distante, mas um ajudante doméstico robô está cada vez mais próximo.

