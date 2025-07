Tesla Diner & Drive-In: Elon Musk abre o seu primeiro restaurante futurista

A mais recente aposta de Elon Musk já abriu portas e não se trata de um novo modelo de automóvel, mas sim de uma experiência gastronómica e de entretenimento. O "Tesla Diner & Drive-In" foi inaugurado em Hollywood, Los Angeles, e conta com o robô humanoide da empresa, o Optimus, a servir os convidados.

Inauguração bastante antecipada em Hollywood

Em Los Angeles, os entusiastas da Tesla fizeram fila desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira para serem os primeiros a conhecer o novo "Tesla Diner & Drive-In". A longa espera, no entanto, só terminou às 16:20, uma hora de abertura que muitos interpretaram como uma das clássicas referências de Elon Musk à cultura da canábis.

Localizado no movimentado coração de Hollywood, no espaço anteriormente ocupado por uma pizzaria Shakey's, o estabelecimento apresenta um design retrofuturista. Para além de ser um restaurante de estilo americano, funciona também como um cinema drive-in. Além disso, proporciona uma experiência com muita de tecnologia e artigos da marca, como embalagens de comida inspiradas na Cybertruck.

À entrada, os clientes foram recebidos por empregados de mesa em patins, que distribuíam amostras de gelado, e por um ecrã gigante que exibia a série de animação dos anos 60, "The Jetsons", famosa pela sua visão de um século XXI com carros voadores e robôs domésticos.

O grande destaque, contudo, foi o robô humanoide da Tesla, o Optimus. Posicionado no terraço do segundo andar, o robô servia pipocas aos presentes.

Eu vi vídeos do Optimus online e os seus movimentos pareciam mais lineares, mas aqui é um pouco mais trémulo.

Comentou um dos participantes, que conseguiu que o robô tentasse fazer um coração com as mãos.

Ementa combinava clássicos com a marca Tesla

A ementa, desenvolvida pelo chef Eric Greenspan, oferecia clássicos de um diner americano, como frango frito com waffles, tostas de queijo e de atum. Não faltaram, claro, as opções temáticas, como o "Tesla Burger" acompanhado pelo "Molho Elétrico". Os preços variam entre os 4 dólares por uma dose de batatas fritas e os 15 dólares por um prato de "biscuits & red gravy".

Antes da abertura oficial ao público, um lançamento restrito durante o fim de semana já tinha gerado bastante alvoroço nas redes sociais. Vídeos e imagens do espaço, das casas de banho com temática espacial e do Optimus a servir pipocas espalharam-se rapidamente por plataformas como o X, YouTube e Reddit.

A inauguração comprova a popularidade contínua de Elon Musk entre os seus fãs mais acérrimos, mesmo numa altura em que a sua imagem pública tem sido afetada por incursões na política e por decisões empresariais controversas. Dezenas de pessoas aguardaram pacientemente no passeio durante horas, ansiosas por fazer parte dos primeiros clientes.

Gosto deste estilo de diner retro, faz lembrar o Ruby's Diner. (...) Juntar tudo isto é simplesmente único.

Afirmou Vera Hammar, que viajou 130 quilómetros com a sua família para o evento. A família, que se identifica como "superfã da Tesla", possui quatro veículos da marca, incluindo uma Cybertruck.

