Apple poderá estar a preparar uma grande revolução no MacBook Pro

Os MacBook são uma das melhores propostas da Apple e até do mercado. A empresa procura aplicar nestes computadores o que de melhor prepara e desenvolve. Agora, e de acordo com novas informações, a Apple vai oferecer tecnologia de ecrã táctil na próxima geração do MacBook Pro.

Os rumores de que a Apple se está a preparar para usar a tecnologia touchscreen nos seus MacBook Pro estão a intensificar-se. Relatórios recentes sugerem que estes planos estão a avançar na cadeia de abastecimento e que o MacBook Pro OLED, com entrada em produção prevista para o final de 2026, contará com um painel touchscreen. Aqui estão os detalhes.

Considerando a atual linha de MacBook Pros M4, espera-se que um modelo OLED com ecrã tátil chegue dentro de duas gerações. Em primeiro lugar, provavelmente veremos uma nova série com processadores M5 no início do próximo ano. A próxima análise será provavelmente um modelo OLED do MacBook Pro redesenhado, equipado com chips M6.

A chegada dos ecrãs tácteis aos Macs aproxima o MacBook do iPad como nunca antes em termos de funcionalidades. Isto é ainda mais reforçado pela recente integração de software da Apple entre plataformas. Por exemplo, o Tahoe partilha muitos elementos de interface com o iPadOS 26.

É claro que os ecrãs tácteis são utilizados há muito tempo em portáteis Windows. Alguns utilizadores consideram mais conveniente fazer scroll e zoom em documentos ou páginas web usando o toque. As gerações mais jovens, especialmente aquelas que cresceram no mundo dos iPhones e iPads, esperam que o toque funcione em todo o lado e podem ficar surpreendidas ao descobrir que os ecrãs dos Macs não têm sensibilidade ao toque.

Após o lançamento do MacBook Pro OLED, a Apple está também a considerar adicionar um ecrã táctil à versão de segunda geração do seu novo MacBook acessível, que irá correr os mesmos processadores da série A que se encontram no iPhone, de acordo com Kuo. Isto pode ser um sinal de que os ecrãs tácteis podem eventualmente chegar à linha MacBook Air.

Esta mudança parece indicar que a empresa está a procurar avançar novamente no caminho da inovação. Trazer um ecrã sensível para um computador como o MacBook Pro é procurar torná-lo ainda mais útil. Será uma experiência como fez com o touchbar e com muitas outras inovações que mostrou ao longo dos anos.