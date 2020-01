BlackArch Linux 2020.01.01! Esta distribuição é perigosa…

Procura uma distribuição Linux para “estudar” segurança informática? Todos nós sabemos que no mundo digital também existe um lado negro! O hacking é uma palavra forte nesta área, mas nem sempre é empregue da melhor forma. Dentro do que é considerado hacking existe o “hacking ético”, associado à investigação de bugs e vulnerabilidades.

Se procura um bom sistema para trabalhar nesta área experimente o novo BlackArch Linux 2020.01.01. Se os conhecimentos são pouco, tenha em atenção que poderá cometer crimes ao usar esta distribuição.

O ArchLinux é uma distribuição Linux desenvolvida com o objetivo de ser o mais simples possível, dando ao utilizador o poder de tomar o maior número de decisões possíveis quanto à sua configuração.

Ao nível do hacking ético existe a distribuição BlackArch, que é baseada no ArchLinux. Esta distribuição tem mais de 2000 ferramentas de hacking disponíveis.

BlackArch Linux 2020.01.01 – Quais as novidades?

A nova versão foi disponibilizada recentemente e além da típica imagem esta nova versão está também disponível em OVA (pronta a ser executada numa ferramenta de virtualização). O BlackArch 2020.01.01 chega com:

Mais 120 novas ferramentas

Linux kernel 5.4.6

Várias melhorias e correções de bugs

blackarch-installer to v1.1.34

Outras novidades – ver aqui.

No mundo Linux há distribuições para todas as necessidades! Ao nível do hacking ético e análise de vulnerabilidades em sistemas, para vertente académica, são várias as ferramentas que podemos instalar. O BlackArch 2020.01.01 inclui várias ferramentas que estão já prontas a funcionar.

BlackArch Linux