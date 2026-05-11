Há mais uma grande distro Linux a preparar-se para usar a IA

As abordagens às tecnologias de IA estão a tornar-se cada vez mais claras no mundo Linux. Seguindo a estratégia de IA nativa do Ubuntu, o Fedora está também a dar um novo passo em direção aos programadores.

Outra distro Linux focada na IA

A comunidade Fedora votou a favor de uma nova iniciativa chamada Fedora AI Developer Desktop, que engloba versões do Fedora Atomic Desktop focadas na IA. Aprovado por unanimidade pelo Conselho Fedora, este projeto pretende tornar os processos de desenvolvimento mais eficientes. Esta iniciativa, proposta por Gordon Messmer da equipa de embalamento, está a progredir para se tornar oficial com o apoio do líder do projeto Fedora, Jef Spaleta.

O principal objetivo do projeto é fornecer melhores ferramentas e um ambiente de trabalho otimizado para os utilizadores que desenvolvem aplicações de IA. Em vez de adicionar novas ferramentas às versões existentes do Fedora, a iniciativa visa criar novas imagens concebidas especificamente para este fim. Estas imagens Linux são concebidas para estarem livres de configurações que monitorizam os sistemas dos utilizadores ou dependem de servidores remotos.

Do ponto de vista técnico, o plano é utilizar um kernel LTS Linux para criar uma base mais estável. Além disso, o objetivo é oferecer ferramentas populares como o Goose CLI e o Podman Desktop pré-configuradas. O projeto planeia lançar três imagens diferentes. A primeira será uma distribuição Fedora Spin que não contém nenhum componente personalizado e está orientada para cargas de trabalho de IA aceleradas.

Versões do Fedora dedicadas a programadores

As outras duas opções são versões do Fedora Remix. Uma destas versões suportará o ambiente de execução CUDA, enquanto a outra incluirá o conjunto completo de ferramentas CUDA. Os produtores pretendem lançar estas novas versões juntamente com o Fedora 45, previsto para outubro. O papel pioneiro do Fedora em tecnologias como a Wayland e a PipeWire posiciona esta nova iniciativa como uma jogada estratégica semelhante.

Jef Spaleta defende que os processos de desenvolvimento baseados em IA se tornaram padrão e que o Fedora deveria participar nesta área com ferramentas locais e éticas. No entanto, isso gerou algumas divergências no seio da comunidade. Fernando F. Mancera, colaborador de longa data do Fedora, anunciou que estava a retirar os seus contributos, afirmando que o projeto não estava a progredir de forma focada na comunidade.

Alguns utilizadores, no entanto, manifestaram preocupação com o facto de o projeto ser uma tentativa de seguir as tendências da IA ​​ou que era problemático devido à utilização de componentes NVIDIA/CUDA. O kernel do Linux já possui uma estrutura que permite contribuições baseadas em IA. O tempo dirá como a nova iniciativa do Fedora encontrará um equilíbrio entre as expectativas da comunidade e a sua própria filosofia.