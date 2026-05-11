PplWare Mobile

Carro usado? Saiba como descobrir se os quilómetros foram martelados

· Motores/Energia 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

  1. Sérgio V. says:
    11 de Maio de 2026 às 10:11

    Se as pessoas não se preocuparem tanto com os kms isso deixa de ser alterado. Não sei porquê as pessoas só olham para os kms do carro. Parece que aquilo é que é o mais importante

    Responder
    • Tiago says:
      11 de Maio de 2026 às 10:59

      Claro que é o mais importante por muitos motivos:
      – Um carro com mais Kms implica obrigatoriamente que o carro tenha mais desgaste
      – Sem saber os kms reais, como é que eu posso cumprir com o plano de manutenção adequado
      Imagine que tenho que trocar as corrente da distribuição aos 300k e compro um carro a marcar 150k e acabo por fazer 450k ates de a trocar.

      Responder
  2. bot com QI acima dos 115. says:
    11 de Maio de 2026 às 10:16

    penso que a resposta seja mais simples…em portugal com a incompetencia das entidades reguladoras que estao mais preocupadas em multar restaurantes….a probabilidade de serem numeros martelados em carros usados e’ perto dos 100%. confesso que nao sei nos ultimos anos se mudou alguma coisa, mas ha +-10 anos quando fui a mais de 20 stands ver carros usados e depois com informacao na pela matricula, tive taxa de sucesso de 0% do que o stand dizia e o que eu consegui recolher. nenhum numero bateu certo. um ate apanhei o gajo a abrir o painel para fazer isso, o empregado nao sabia que ele estava a fazer isso, disse para ir para o sitio X que o proprietario estava la…resumindo, fui para um novo.

    Responder
  3. TugAzeiteiro says:
    11 de Maio de 2026 às 10:24

    A realidade é que nunca se consegue ter a certeza a 100% a não ser em um Tesla. (sem ser fan boy.. até porque não tenho nenhum!). Mas realmente o sistema deles funciona, para além de ser mais difícil alterar os km’s do carro devido ao software, tendo o VIN do carro é só pedir à Tesla para confirmar qual o último registo que têm, pois, o carro está sempre ligado a eles. Isso e por ex. verificar se o carro está apto por super-carregamento nos postos deles, pois se o carro por ex. tiver tido um acidente que dispare os airbags eles desativam. Portanto, com os carros atuais a já terem um SIM para o sistema de SMS, bem que podia enviar mensalmente os km’s para um servidor da construtora… e a construtora ceder ou vender essa informação! Com tanta tecnologia e ainda se praticam estes crimes…

    Responder
    • Tiago says:
      11 de Maio de 2026 às 11:01

      Se tiver revisões na marca e inspeções, pelo menos consegue saber os Kms na altura das revisões ou das inspeções.
      Há a possibilidade dos Kms serem martelados todos os anos!!! mas é menos provável.

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Spotify nos tablets e iPad

Google revela app de pesquisa para o Windows

Google Search Live em mais de 200 países!