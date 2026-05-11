Carro usado? Saiba como descobrir se os quilómetros foram martelados

Comprar um carro em segunda mão pode ser uma excelente forma de poupar dinheiro, mas há um detalhe que pode transformar um bom negócio numa verdadeira dor de cabeça: a adulteração da quilometragem.

Em Portugal, esta prática continua a preocupar muitos compradores, já que um conta-quilómetros manipulado pode esconder desgaste elevado, manutenção negligenciada e reduzir drasticamente o valor real do veículo.

Sinais de alerta a que deve estar atento

Antes de fechar negócio, existem vários indícios que podem levantar suspeitas:

Desgaste excessivo no interior volante, pedais, bancos e alavanca das mudanças demasiado usados para a quilometragem apresentada;

Estado exterior inconsistente pintura, para-choques ou jantes com marcas de uso intenso;

Histórico documental compare os registos das inspeções periódicas obrigatórias (IPO);

Peças substituídas recentemente podem ter sido trocadas para mascarar utilização intensiva;

Desempenho em estrada um carro com poucos quilómetros deverá apresentar melhor resposta mecânica.



Como confirmar os quilómetros reais

No caso de veículos nacionais, pode solicitar ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes uma certidão com o histórico das inspeções e quilometragem registada ao longo dos anos.

Para veículos importados, plataformas baseadas no número VIN podem ajudar a consultar histórico internacional (autoDNA ou Automoli), incluindo acidentes, proprietários anteriores e registos de quilómetros.

No mercado de usados, desconfiar pode ser a melhor proteção. Verificar documentação, inspeções e estado geral do automóvel pode fazer toda a diferença entre um bom negócio e uma fraude disfarçada.