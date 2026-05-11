Carro usado? Saiba como descobrir se os quilómetros foram martelados
Comprar um carro em segunda mão pode ser uma excelente forma de poupar dinheiro, mas há um detalhe que pode transformar um bom negócio numa verdadeira dor de cabeça: a adulteração da quilometragem.
Em Portugal, esta prática continua a preocupar muitos compradores, já que um conta-quilómetros manipulado pode esconder desgaste elevado, manutenção negligenciada e reduzir drasticamente o valor real do veículo.
Sinais de alerta a que deve estar atento
Antes de fechar negócio, existem vários indícios que podem levantar suspeitas:
- Desgaste excessivo no interior
- volante, pedais, bancos e alavanca das mudanças demasiado usados para a quilometragem apresentada;
- Estado exterior inconsistente
- pintura, para-choques ou jantes com marcas de uso intenso;
- Histórico documental
- compare os registos das inspeções periódicas obrigatórias (IPO);
- Peças substituídas recentemente
- podem ter sido trocadas para mascarar utilização intensiva;
- Desempenho em estrada
- um carro com poucos quilómetros deverá apresentar melhor resposta mecânica.
Como confirmar os quilómetros reais
No caso de veículos nacionais, pode solicitar ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes uma certidão com o histórico das inspeções e quilometragem registada ao longo dos anos.
Para veículos importados, plataformas baseadas no número VIN podem ajudar a consultar histórico internacional (autoDNA ou Automoli), incluindo acidentes, proprietários anteriores e registos de quilómetros.
No mercado de usados, desconfiar pode ser a melhor proteção. Verificar documentação, inspeções e estado geral do automóvel pode fazer toda a diferença entre um bom negócio e uma fraude disfarçada.
Se as pessoas não se preocuparem tanto com os kms isso deixa de ser alterado. Não sei porquê as pessoas só olham para os kms do carro. Parece que aquilo é que é o mais importante
Claro que é o mais importante por muitos motivos:
– Um carro com mais Kms implica obrigatoriamente que o carro tenha mais desgaste
– Sem saber os kms reais, como é que eu posso cumprir com o plano de manutenção adequado
Imagine que tenho que trocar as corrente da distribuição aos 300k e compro um carro a marcar 150k e acabo por fazer 450k ates de a trocar.
penso que a resposta seja mais simples…em portugal com a incompetencia das entidades reguladoras que estao mais preocupadas em multar restaurantes….a probabilidade de serem numeros martelados em carros usados e’ perto dos 100%. confesso que nao sei nos ultimos anos se mudou alguma coisa, mas ha +-10 anos quando fui a mais de 20 stands ver carros usados e depois com informacao na pela matricula, tive taxa de sucesso de 0% do que o stand dizia e o que eu consegui recolher. nenhum numero bateu certo. um ate apanhei o gajo a abrir o painel para fazer isso, o empregado nao sabia que ele estava a fazer isso, disse para ir para o sitio X que o proprietario estava la…resumindo, fui para um novo.
A realidade é que nunca se consegue ter a certeza a 100% a não ser em um Tesla. (sem ser fan boy.. até porque não tenho nenhum!). Mas realmente o sistema deles funciona, para além de ser mais difícil alterar os km’s do carro devido ao software, tendo o VIN do carro é só pedir à Tesla para confirmar qual o último registo que têm, pois, o carro está sempre ligado a eles. Isso e por ex. verificar se o carro está apto por super-carregamento nos postos deles, pois se o carro por ex. tiver tido um acidente que dispare os airbags eles desativam. Portanto, com os carros atuais a já terem um SIM para o sistema de SMS, bem que podia enviar mensalmente os km’s para um servidor da construtora… e a construtora ceder ou vender essa informação! Com tanta tecnologia e ainda se praticam estes crimes…
Se tiver revisões na marca e inspeções, pelo menos consegue saber os Kms na altura das revisões ou das inspeções.
Há a possibilidade dos Kms serem martelados todos os anos!!! mas é menos provável.