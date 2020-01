Desde que a Google lançou o Android 10, várias marcas se apressaram a trazer essa versão para os seus equipamentos. A Huawei tratou deste processo e rapidamente vimos surgir a EMUI 10, com todas as novidades que foram apresentadas para a nova versão.

Os testes e as primeiras versões saíram para alguns equipamentos, mas a marca abrandou a sua disponibilização. Agora que 2020 começou, tudo aponta para que os lançamentos da EMUI 10 sejam retomados. Veja por isso quais os smartphones que vão receber agora esta versão.

Huawei vai retomar o lançamento da EMUI 10

Lançada em setembro do ano passado, quando do Mate 30 foi apresentado, a EMUI 10tem um conjunto grande de novidades. Traz tudo o que o Android 10 estreou, bem como um conjunto alargado de melhorias que a Huawei resolveu adicionar.

Nos meses seguintes, a marca chinesa foi alargando a sua disponibilização. Optou primeiro pelos smartphones mais importantes e mais recentes. Estes têm já a EMUI 10 instalada e em utilização, explorando o que esta tem para oferecer.

Agora, e novamente de forma faseada, esta distribuição vai novamente ser iniciada. Vários modelos têm já esta versão em testes, mas não uma versão final. Falamos de smartphones como o Mate 10 ou o P20. Estes vão em breve começar a receber, estendendo-se até março deste ano.

Primeiros smartphones a receber a EMUI 10 em 2020 P20

P20 Pro

Mate 10

Mate 10 Pro

P20 Lite

P30 Lite

Mate 10 Lite

Mais smartphones vão receber o Android 10 em 2020

Mais tarde no ano, vários outros smartphones vão receber posteriormente esta versão. Por agora ainda não têm nenhuma versão em testes, mas provavelmente vão iniciar este processo. Os eleitos são os smartphones da marca que ainda não tenham esta versão no horizonte.

Segundos smartphones a receber a EMUI 10 em 2020 P Smart

P Smart +

Enjoy 10S

P Smart Z

Nova5

Nova5i Pro

Nova5Z

Y9 2019 (não confirmado)

Y7 2019 (não confirmado)

Y6 2019 (não confirmado)

Y5 2019 (não confirmado)

Espera-se que a Huwei trate desta atualização de forma célere, mas que inicie apenas a disponibilização no segundo trimestre de 2020. Olhando ao que a marca fez desde o lançamento, este deve ser um processo rápido e sem sobressaltos.

A Huawei volta a mostrar que está na linha da frente no universo do Android. Rápida a lançar novas versões e com atualizações constantes, garante aos utilizadores as melhores prestações nos seus smartphones.