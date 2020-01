App Store voltou a bater recordes de vendas de apps no dia de Natal

O Natal é uma época muito importante para as lojas de apps dos sistemas operativos móveis. É neste período que a maioria das lojas gera a maioria dos seus lucros, disparando na sua utilização.

Este ano não foi diferente e voltaram a ser batidos recordes. Mais uma vez o dia de Natal foi um momento marcante e que levou a lucros fenomenais para a App Store e para a Play Store. Destas duas, a loja da Apple voltou a dominar as vendas.

O Natal trouxe novos recordes de vendas de apps

Como é normal, o Natal representa a chegada de muitos novos smartphone e de novos dispositivos móveis. Isso traz acessos novos a lojas de apps e a novos conteúdos que ali estão presentes. Há ainda muitos utilizadores a instalar novas apps, acima de tudo compradas.

Os dados que a Sensor Tower recolheu, referentes ao dia de Natal de 2019, mostram sobretudo que houve um novo aumento nas vendas de apps. Ao todo, e apenas neste dia, foram gastos 277 milhões de dólares em apps na Play Store e na App Store. Isto representa um aumento de 11,3% face ao mesmo dia de 2018.

Curiosamente, a loja da Apple é que mais recolhe venda de apps. Dos dados apresentados, recebeu 70% das vendas, com um valor de 193 milhões de dólares. Este é um aumento de 16% face ao dia de Natal de 2018. Para o lado da Google, igualmente, isto representa um valor de 84 milhões, com um crescimento de 2,7% face a 2018.

App Store volta a bater a Play Store

No campo das apps, a divisão de categorias traz uma realidade sobretudo interessante. Os jogos representaram 76% do valor total, com 210 milhões de dólares nas duas lojas no dia de Natal. Este representa um crescimento de 8% no acumulado dos anos. Este é um valor verdadeiramente impressionante para esta categoria.

Entretanto, temos as restantes apps, que renderam 67 milhões de dólares, ganhando 2% de quota face a 2018 e um acumulado de 24% nos valores anuais. Destas apps as de serviços de vídeo foram as mais compradas.

Estes são valores excecionais para a Apple e para a Google. O Natal volta a ser um dia de ganhos únicos, tudo graças aos novos equipamentos. A loja da Apple arrasa a da Google, o que também mostra inegavelmente as preferências dos utilizadores.