A Tesla tem conseguido, de forma firme, conquistar o mercado dos carros elétricos. Isso nota-se cada vez mais nas nossas estadas e nos mercados onde tem já uma presença ativa.

Se os números de vendas têm vindo a crescer nestes países, é ainda mais visível nos resultados trimestrais. Os mais recentes números da Tesla mostram agora que esta marca vendeu mais carros em 2019 do que nos dois anos anteriores.

2019 foi um ano excelente para a Tesla

O ano de 2019 foi inegavelmente muito intenso para a Tesla. A marca americana apresentou dois dos seus próximos carros elétricos, com o Model Y e a Cybertruck a serem recebidos de forma única pelos potenciais clientes. Estes vão ser certamente os próximos veículos de sucesso da marca.

Mas, com o Model 3 já no mercado, a Tesla teve um trabalho extra para conseguir satisfazer todas as encomendas. Os mercados exigiam este carro e a empresa teve de os conseguir produzir. Isso levou também a que as expetativas de vendas crescessem e fossem muito elevadas.

O Model 3 foi o grande responsável por estes números

A provar que este foi um ano de vitórias, surgem agora os números de vendas de 2019. Neste ano a Tesla bateu os seus recordes, colocando no mercado 367.500 carros elétricos. Este número é principalmente grande que é 50% superior ao do ano anterior.

Curiosamente o ano de 2019 começou mal para a Tesla. No primeiro trimestre do ano a empresa apresentou perdas de 702 milhões de dólares, o que fazia prever um ano catastrófico. Embora com estes problemas, a empresa recuperou e aumentou a produção para os valores agora apresentados.

Marca vendeu muitos carros este ano

A prova está no último trimestre do ano. No final de 2019 a Tesla vendeu 112 mil carros, dos quais 92.550 foram do Model 3 e 19.450 foram do Model S ou X. Em termos de produção, a marca criou perto de 105 mil carros elétricos, dos quais perto de 87 mil foram do Model 3.

O ano que agora começou, promete continuar esta senda de vendas elevadas. A China está nos planos da marca e a Gigafactory Shanghai já começou a produzir os carros que a Tesla vai vender neste país. Será interessante ver como vai ser a reação e se os números vão mesmo crescer acima da média.