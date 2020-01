Tesla bate Nissan em Portugal! Venda de carros elétricos cresce 70%

A compra de carros elétricos em Portugal está a crescer bastante em Portugal! No entanto, no geral, o mercado automóvel fechou o ano com queda de 2,0 por cento. O mês de dezembro registou um crescimento de 9,8 por cento face ao mesmo mês do ano anterior.

Em dezembro de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 22.698 veículos automóveis, ou seja, mais 9,8 por cento do que em igual mês do ano anterior.

No período de janeiro a dezembro de 2019, foram colocados em circulação 267.828 novos veículos, o que representou um decréscimo homólogo de 2,0 por cento.

Venda de carros elétricos cresce e Tesla é líder

De acordo com dados da ACAP – Associação Automóvel de Portugal, a venda de ligeiros elétricos em 2019 foi de 7.096 veículos, dos quais 6.883 de passageiros e 213 de mercadorias. A Tesla foi líder em dezembro, com a venda de 302 carros batendo a rival Nissan que apenas vendeu 95. De referir que no último mês do ano a Nissan foi também batida pela BMW.

Em termos anuais, a Tesla ganhou vantagem à Nissan conseguindo vender 1979 veículos elétricos. A Nissan ficou na segunda posição com 1759 carros elétricos vendidos.

Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em 2018 foram vendidos 4.073 veículos elétricos puros ligeiros de passageiros e 253 de mercadorias. No entanto, não há registo de quantos Tesla foram vendidos em 2018.

De acordo com a ACAP em 2019 total de 267.828 veículos em 2019, dos quais 5.575 pesados e 262.253 ligeiros (223.799 de passageiros e 38.454 de mercadorias).