O novo ano já chegou e a acompanhá-lo eis a primeira actualização do serviço Playstation Plus de 2020.

Quem gosta de aventuras ou de jogos mais crazy, os jogos deste mês, prometem. Venham conhecê-los.

A primeira actualização deste ano de 2020, do serviço Playstation Plus já é conhecida. De relembrar que o serviço Playstation Plus disponibiliza todos os meses e de forma gratuíta, a todos os possuidores de subscrições válidas, novos jogos. Todos os meses a lista é actualizada com novos jogos e os de Janeiro são:

Uncharted: The Nathan Drake Collection Quem, nos tempos que correm, não conhece Nathan Drake? É talvez, a par de Lara Croft, o aventureiro mais conhecido dos videojogos e a edição de Janeiro de 2020 traz a fantástica colecção Uncharted: The Nathan Drake Collection ao serviço Playstation Plus. Nesta magnifica colecção, os jogadores têm a oportunidade de experimentar uma das séries de jogos mais entusiasmantes de sempre, e seguir Nathan numa perigosa viagem através do globo, desde as suas origens modestas até às suas descobertas extraordinárias. Para além disto, têm ainda a oportunidade de conhecer um elenco de personagens inesquecíveis, à medida que Drake arrisca a vida e a amizade numa corrida contra inimigos implacáveis para descobrir tesouros inimagináveis. Uma aquisição para o serviço Playstation Plus de valor inestimável, sem dúvida.

Goat Simulator Um dos jogos mais nonsense e divertidos dos últimos tempos, Goat Simulator coloca o jogador na pede de uma… cabra. Conceito louco mas jogabilidade loucamente viciante é o que se pode esperar deste jogo onde os jogadores despem-se de preconceitos e vestem os seus fatos-cabra e espalham a destruição e loucura por onde passam. Quem desconhece a destruição que uma cabra louca pode causar, tem de experimentar este jogo insano da Coffee Stain Studios.

E ainda …

No entanto a primeira actualização do serviço Playstation Plus do ano, traz ainda mais novidades: O título Submersed, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.

Em Submersed, o paramédico Jack Ballard, que voltou recentemente ao trabalho depois da morte da sua esposa, responde a uma chamada de emergência numa estrutura em alto mar. Parece não haver ninguém aí. Então, quem enviou essa mensagem? Os jogadores terão de ajudar Jack Ballard a descobrir a verdade explorando os locais mais obscuros, zonas inundadas cheias de predadores perigosos, resolvendo inigmas e quebra-cabeças enquanto tentam sobreviver.