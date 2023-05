Hogwarts Legacy conquistou 1.000 milhões de dólares em vendas

O mundo do Harry Potter vai muito além dos livros e dos filmes. E recentemente foi lançado o jogo Hogwarts Legacy que tem sido um verdadeiro sucesso. De acordo com notícias recentes, o título alusivo ao mundo mágico dos feiticfeiros já conseguiu vender mais de 15 milhões de cópias, originando assim mais de 1.000 milhões de dólares em vendas.

Hogwarts Legacy: Um sucesso sem precedentes da Warner Bros

Foi durante o anúncio dos seus últimos resultados financeiros que a Warner Bros revelou mais informações que confirmam o sucesso de Hogwarts Legacy. De acordo com a empresa, o jogo conseguiu vender mais de 15 milhões de cópias, o que resultou assim numa conquista de mais de 1.000 milhões de dólares em vendas.

E não há dúvidas de que estes números ainda vão aumentar mais, até porque a versão do jogo para as consolas PlayStation 4 e Xbox One estreou neste fim-de-semana e no próximo mês de julho vai chegar a versão para a Nintendo Switch.

Possivelmente estes resultados não são assim tão surpreendentes, pois Hogwarts Legacy já dava sinais de que teria muita popularidade. Ainda antes de ser lançado, conseguiu ser o mais jogado da Steam através de uma versão de acesso antecipado. E com apenas duas semanas no mercado, o jogo conseguiu vender mais de 12 milhões de exemplares, o que se traduziu numa faturação de 850 milhões de dólares e fez com que se tornasse num dos título mais vendidos de 2023. Tudo isto levou a que o jogo do mundo do Harry Potter entrasse para o TOP 5 dos jogos mais populares da Warner Bros, juntamente com outros nomes como Mortal Kombat, Game of Thrones, Lego e DC.

Segundo as declarações de David Zaslav, CEO da Warner Bros., "Hogwarts Legacy acumulou mais de mil milhões de dólares em vendas nas lojas e mais de 15 milhões de unidades vendidas em todo o mundo até o momento".

O jogo foi criado pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros., tendo sido lançado no dia 10 de fevereiro de 2023.