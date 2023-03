Hogwarts Legacy só vai chegar à PS4 e Xbox One no dia 5 de maio

Hogwarts Legacy é, sem dúvida, um dos lançamentos de maior sucesso no mundo dos jogos e as últimas notícias são uma clara prova disso mesmo. Mas há agora um pequeno percalço pois a Warner Bros. anunciou que a versão do jogo para as consolas PlayStation 4 da Sony e Xbox One da Microsoft será adiada e só vai chegar no próximo dia 5 de maio de 2023.

Hogwarts Legacy adiado para a PS4 e Xbox One

Já por diversas vezes temos falado no sucesso que está a ser o jogo Hogwarts Legacy, que foi desenvolvido pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros. Recentemente revelámos que o título alusivo ao mundo fantástico de Harry Potter vendeu 12 milhões de cópias em apenas duas semanas.

Hogwarts Legacy já chegou para algumas plataformas, mas ainda falta para a PlayStation 4 da Sony e para a Xbox One da Microsoft. A data estimada para o lançamento nestas plataformas era inicialmente no dia 4 de abril, no entanto a Warner Bros. divulgou na sua conta oficial da rede social Twitter que esse lançamento sofreu um adiamento e o jogo vai chegar às duas consolas apenas no dia 5 de maio de 2023.

Segundo a empresa, esta decisão teve como base o objetivo de oferecer a melhor experiência possível em todas as plataformas. Portanto, podemos assumir que Hogwarts Legacy ainda sofrerá alguns ajustes até chegar à PlayStation 4 e à Xbox One.

Recordamos que o jogo se tornou no mais jogado da Steam quando ainda não tinha sido lançado, graças ao formato de acesso antecipado.

Já jogou Hogwarts Legacy?