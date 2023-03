Apple lançou iOS 16.4 beta 3 para programadores

Mais uma semana e mais uma versão beta do iOS 16.4. Desta vez, na beta 3, a Apple está a consolidar as introduções que havia prometido e não lançou nas versões anteriores. Há igualmente novidades nos sistemas operativos para os demais dispositivos. Então o que há de novo?

A Apple lança agora o iOS 16.4 beta 3 para programadores apenas uma semana após o lançamento da beta anterior. Conforme abordamos detalhadamente nas últimas duas semanas, o iOS 16.4 inclui vários novos recursos e alterações para utilizadores do iPhone.

Conforme podemos ver na página developers.apple.com, a compilação do iOS é a 20E5229e.

O que há de novo no iOS 16.4?

Atalho de ecrã de bloqueio do iPhone;

Detalhes do consumo de bateria do modo Always-On;

Adição de novo Emoji para iPhone e iPad;

Adiciona de novos recursos para aplicações web no iPhone e iPad, incluindo acesso a notificações push;

Apresentação da nova arquitetura HomeKit;

O iOS 16.4 expande o suporte 5G para novas regiões, além de utilizadores do Google Fi

Lançamento do HomePod em Israel com Siri em hebraico

O iMessage (Mensagens) agora oferece suporte a visualizações avançadas de conteúdo para publicações do Mastodon

O lançamento da semana passada do iOS 16.4 beta 2 em particular trouxe algumas mudanças adicionais. Isso inclui o retorno das animações do virar de página do Apple Books, referências adicionais ao Apple Music Classical e muito mais.

Possivelmente a Apple irá lançar as versões finais destas betas, para o público em geral, em finais de março ou inícios de abril.

Além do iOS 16.4, a Apple também está a testar a beta 3 dos seguintes sistemas operativos:

iPadOS 16.4 beta 3

watchOS 9.4 beta 3

tvOS 16.4 beta 3

macOS Ventura 13.3 beta 3

Além destas novidades, a empresa refere que foram feitas algumas correções. Na verdade, nos últimos dias a Apple tem testado o seu sistema de atualização de Resposta Rápida de Segurança. A mais recente tem a referência (b). Portanto, está a mexer.

Leia também: