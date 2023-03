Apple lançou uma atualização de Resposta Rápida de Segurança para iOS 16.4 beta

Os smartphones são o dispositivo que mais informação recolhe sobre a vida dos utilizadores. São os guardiões no que toca às informações privadas que cada um de nós gera. Como tal, exige-se que tenham segurança acrescida, pois se é verdade que "quem não deve não teme", também é verdade que "amigos, amigos, negócios à parte". Nesse sentido, o iOS está cada vez mais ágil a responder a ameaças e a Apple voltou a testar o mecanismo de Resposta Rápida de Segurança no iOS 16.4 beta.

Resposta Rápida de Segurança para iOS 16.4 beta

No seguimento do lançamento do segundo programa de desenvolvimento iOS 16.4 e das betas públicas, a Apple promoveu uma atualização de Resposta Rápida de Segurança para a versão mais recente de testes do iOS. Por enquanto, não está claro se este é mais um teste da funcionalidade Rapid Security Response (Resposta Rápida de Segurança) como já vimos antes ou se é possível corrigir uma falha extrema.

Como tal, a empresa disponibiliza a partir de hoje o iOS Security Response 16.4 (a). Na informação apenas refere que "Esta Resposta Rápida de Segurança fornece importantes correções de segurança e é recomendado para todos os utilizadores.

A atualização é disponibilizada em Definições > Geral > Atualização de Software e só aparece a quem executa o iOS 16.4 beta.

Voltando um pouco atrás, este tipo de ação já foi usada pela Apple no passado. Houve uma atualização semelhante durante a versão beta do iOS 16.2, só foi depois desvendado que era de facto apenas um teste.

Mas hipoteticamente, se uma falha importante fosse descoberta na beta que não podia esperar até ao próximo lançamento, este seria o mecanismo que a Apple utilizaria para entregar uma correção.

Conforme podem ver na imagem, a atualização de segurança tem apenas 20,9 MB de tamanho.