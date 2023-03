IRS: Já validou todas as faturas? Saiba o que tem de fazer agora…

Se conseguiu validar todas as faturas dentro do prazo previsto, então essa tarefa já está concluída. No entanto, no processo de entrega da declaração do IRS há outros passos que tem de realizar. Saiba quais.

IRS: Até 15 de março veja as despesas válidas

Como fomos alertando, o prazo para validação de faturas para efeitos do IRS terminou no passado dia 27 de fevereiro. Na prática, o contribuinte indicou todas as faturas que devem ser contempladas para efeitos de dedução.

Agora, até ao dia 15 de março serão disponibilizados no Portal das Finanças os montantes das despesas válidas para efeitos de dedução referentes a 2022. De 16 a 31 de março deverá consultar “as despesas para a dedução à coleta do IRS apuradas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)”.

De acordo com a recomendação do Fisco aqui, “Caso verifique alguma omissão ou inexatidão nas despesas ou no seu cálculo reclame as despesas gerais familiares ou as faturas de despesas com direito à dedução do IVA pela exigência de fatura apurados pela AT”.

“Deve fazê-lo, individualmente, por cada titular de despesas, incluindo os dependentes, mediante autenticação com o número de identificação fiscal (NIF) e a respetiva senha de acesso”, acrescentou.

Os montantes divulgados vão aparecer pré-preenchidos nas declarações de IRS. Os montantes relacionados com seguros de saúde também passarão a estar identificados.

A entrega da declaração de IRS poderá ser feita posteriormente entre os dias 1 de abril e 30 de junho. Poderá fazê-lo através da confirmação do IRS Automático ou da entrega da declaração Modelo 3.