Governo lançou Apoio Judiciário Eletrónico! Saiba o que é…

O Governo tem vindo a fazer uma aposta forte na digitalização dos serviços que disponibiliza aos cidadãos. O mais recente tem a ver com o apoio judiciário que passou a ser eletrónico. Saiba em que consiste.

A Proteção Jurídica é um mecanismo concedido pela Segurança Social a pessoas singulares ou pessoas coletivas ou equiparadas, com ou sem fins lucrativos que não tenham condições para pagar as despesas associadas com processos judiciais, ou extrajudiciais.

Esta é uma Medida Simplex, que visa a desmaterialização e simplificação do acesso à Justiça. De referir que só em 2022, a Segurança Social recebeu, mais de 140 mil pedidos de Apoio Judiciário, entregues presencialmente e em papel.

Com o Apoio Judiciário Eletrónico cessa a necessidade de entrega presencial do formulário de pedido de proteção jurídica e são implementados mecanismos de interconexão e interoperabilidade entre a Segurança Social, os Tribunais e a Ordem dos Advogados.

Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social referiu que...

Estamos a usar a transformação digital para colocar a Segurança Social ainda mais ao serviço das Pessoas, com serviços mais simples, rápidos e inclusivos

A Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, lembrou que o Estado tem o dever de garantir o acesso à justiça «àqueles que não têm possibilidades económicas, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos».

O Apoio Jurídico Eletrónico é uma das medidas do Programa Simplex, com cofinanciamento pelo PT2020, cumprindo o programa estabelecido em conjunto com a Agência para a Modernização Administrativa.